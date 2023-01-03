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Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş zammı için gözler 3 Ocak Salı gününe çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli olurken emeklilerin alacağı zam oranı da netleşecek. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını araştırıyor. İşte, 2023 Emekli ocak ayı zam farkı ödeme tarihleri...

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  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    Emekli memur zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi'nin gözü 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Son 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,04 olarak açıklanmıştı. 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Milyonların gözü "Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    EMEKLİLERİN GÖZÜ 3 OCAK'TA!

    Memur ve emekli zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamı, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 yılı Temmuz - Aralık dönemine ait enflasyon farkı oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon farkı, milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.
  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    TÜİK 2022 Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,88 oranında arttığını açıklarken son 5 aylık enflasyon artış oranı ise %14,04 olarak belirlendi.
  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

    2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre 2022 yılı emekli maaş zammı yüzde 42,35 olarak belirlendi. Emekli maaş zammının ardından SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu.
  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    "MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli zammına ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz." dedi.
  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil. En alttakilere seyyanen zam yapmak yöntemimizdir, yukarıdakilere enflasyon farkını dikkate alınan düzenleme yapılır.
  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45
  • Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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