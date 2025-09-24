Emekli promosyon kampanyası güncellendi! Eylül 2025 emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
Eylül ayı boyunca emekli promosyon veren bankalar listesi güncellendi. Kamu ve devlet bankalarının promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler güncel tutarları merak ediyor. Bu noktada Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, ING, Halkbank, İş Bankası, Garanti gibi bankaların promosyon tutarı ve şartı araştırılıyor. Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Genellikle, emeklilerin maaş tutarları arttıkça, alacakları promosyon tutarı da artıyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte, 2025 emekli promosyonlarında son durum
Emeklinin gözü kulağı güncel emekli promosyon kampanyasına çevrilmiş durumda. Kimi banka 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı sunarken kimisi 20 bin TL’ye kadar promosyonu çıkardı. Kendilerine en uygun promosyondan yararlanmak isteyenler en yüksek emekli promosyonu veren bankayı merak ediyor. Bankalar belirlenen asgari tutarların üzerinde promosyon verebiliyor ve bu da emekliler için fırsat kapısı aralıyor. İşte güncel banka banka eylül emekli promosyon tutarı
YAPI KREDİ EMEKLİ NAKİT PROMOSYON TUTARLARI
0-9.999 TL maaş alan emekliler 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arası maaş alan emekliler 10.000 TL, 15.000-19.999 TL maaş alan emekliler 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 15.000 TL'ye varan nakit maaş promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
YAPI KREDİ EK PROMOSYON DETAYLARI
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.
Yapı Kredi Mobil uygulamamız üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın ay sonunda kredi kartlarına +3.000 TL ek nakit ödül sunulmaktadır. “Yapı Kredi Mobil Müşteri Olma” adımında bulunan kampanya kodu alanına EMEKLIYEMUJDE referans kodu girilerek Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın kredi kartına 3.000 TL ek nakit ödül yüklemesi yapılacaktır. Ödeme müşteri olunan ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. Kampanya kapsamında ödüllendirme müşterinin aktif kredi kartına yapılacaktır. Aktif kredi kartı olmayan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir. Kampanya, bankanın başka indirim ve kampanyaları ile birleştirilemez. Kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına EMEKLIYEMUJDE olarak girmeleri gerekmektedir. Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan faydalanamazlar.
AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2025
1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyon alabiliyor.
Buna ek olarak;
5 otomatik fatura talimatına 5.000 TL,
Davet koduyla maaşını Akbank'a taşıyan yakınlar için 5.000 TL,
Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL ödül veriliyor.
Böylece toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.
Maaş tutarına göre promosyon ödemesi şu şekilde yapılıyor:
9.999 TL'ye kadar → 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL → 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL → 12.000 TL
20.000 TL ve üzeri → 15.000 TL
Not: Nafaka ve haciz kesintileri varsa, promosyon ödemesi kalan maaş tutarına göre hesaplanıyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2025
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2025
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada " Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.