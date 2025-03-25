Emekli promosyonunda mart kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli promosyonunda bankalar mart ayı kampanyalarını kendi sitesi üzerinden duyurdu. Bazı bankalar belirli şartlarda 27 bin TL'ye kadar emekli promosyonu imkanı sunarken SSK, Bağ-Kurlular en yüksek emekli promosyonu veren bankaları mercek altına aldı. Bilindiği üzere bankalar, sunulan vade süresine göre, emekli maaşına mevcut bankadan başka bir bankaya taşıyanlara, emekli maaşı ölçüsünde promosyon imkanı tanıyor. Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" İşte 2025 Mart kamu ve özel bankaların emekli promosyon kampanya miktarları...
Emekli promosyonu kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emekli promosyonunda bankalar arasındaki rekabet sürerken mart ayı güncel banka promosyonu kampanyaları belli oldu. Peki, "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, emekli promosyonu ne kadar oldu?" İşte Ziraat Bankası, Denizbank, VakıfBank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING ve Yapı Kredi Bankası emekli promosyon kampanyaları...
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
Türkiye'deki bankalar, emekli maaşlarını kendi kurumlarından almak isteyen emeklilere cazip promosyonlar sunmaktadır. İşte bazı bankaların 2025 yılı için sunduğu emekli promosyonları:
YAPI KREDİ
Yapı Kredi emekli maaş promosyonu olarak SSK, Bağ-Kur emeklilerine koşulsuz, şartsız olarak en düşük 6.250 TL, en yüksek 15.000 TL maaş promosyon ödemesinde bulunuyor.
Bu tutar ek ödül taahhütnamelerinin yerine getirilmesi durumunda en düşük 11.250 TL, en yüksek 20.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.
0 - 9.999 TL maaş alan emekliler 6.250 TL emekli promosyonu alıyor. Taahhütname imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde iki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL, Bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılması durumunda 2.000 TL, Dijital aktiflik durumunda ise 500 TL ek ödül veriliyor. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda 6.250 TL olan maaş promosyon tutarı 11.250 TL'ye yükselebiliyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL promosyona ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 12.500 TL promosyona ek olarak diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 15.000 TL promosyon ödemesine ek yukarıda yer alan diğer koşulları yerine getirmeleri halinde 20.000 TL emekli maaş promosyonu alabiliyor.
NOT: Ek ödül taahhütnameleri sözleşme imzalandıktan sonraki süreçte koşulların yerine getirilmesi durumunda ilave olarak ödeniyor.
DENİZBANK
Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilerimize;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
İŞ BANKASI
İş Bankası’nda emekli maaşı; 0 – 9.999 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 7.000 TL'ye çıkabiliyor.
-10.000 – 14.999 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 10.000 TL'ye çıkabiliyor.
-15.000 – 19.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 12.000 TL'ye çıkabiliyor.
-20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 14.000 TL'ye çıkabiliyor.
Ek fırsatlar:
-Arkadaşına Öner Emekli Maaş Taşıma Kampanyası: 1.000 TL MaxiPuan
-Arkadaşına Öner Yeni Müşteri Kampanyası: 500 TL MaxiPuan
-Fatura Talimatı Kampanyası: 500 TL MaxiPuan
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
MAAŞ TUTARLARINA GÖRE VERİLEN PROMOSYON RAKAMLARI
0 - 9.999 TL maaş alan emekliler için SGK promosyon tutarı 5.000 TL, 1.250 TL ek promosyon tutarı, toplam 6.250 TL ek promosyon tutarı ödemesi yapılacak.
10.000 TL - 14.999 TL aralığında maaş alan emekliler için 8.000 TL SGK promosyon tutarı, 2.000 TL ek promosyon tutarı toplamda 10.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
15.000 TL - 19.999 TL aralığında maaş alan emekliler 10.000 TL, 2.500 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 12.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL SGK promosyon tutarına ek 3.000 TL ek promosyon, toplamda 15.000 TL maaş promosyon ödemesi alabilecek.
ŞEKERBANK
-0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
-10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
-15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
-20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
ŞEKERBANK
-0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
-10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
-15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
-20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
*Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.