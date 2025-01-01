Emekli maaş zammı hesaplama! Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammında gözler aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,58 olarak gerçekleşti. Oluşan enflasyon farkına göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesaplaması yapmaya başladı. En düşük emekli maaşı, 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından açıklık kazanacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak 4A,4B,4C emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi temmuz aralık dönemi en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile 12 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Emekli zammına ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli zammına yönelik yaptığı açıklama "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve enflasyon farkıyla emekliye yüzde kaç zam gelecek?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 emekli maaşı zammında öne çıkan son detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomi Yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin soru üzerine, emekli aylıklarının arttırılmasının yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.
Kanuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlendiğini dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek. Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
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