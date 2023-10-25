Emeklilik yaşı uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama geldi!

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Kadın girişimciliğini desteklediklerini ifade eden Yılmaz, kadınların iş gücüne katılımında hızlı bir artış olduğunu kaydetti.

AK Parti iktidarından önceki dönemde yüzde 5'in altında olan kadın milletvekili oranının yüzde 19'lara ulaştığına işaret eden Yılmaz, "Bu, önemli bir ilerleme ama elbette yeterli değil. Önümüzdeki dönemlerde bunun daha da ilerlemesini arzu ediyoruz. Planda bu anlamda ortaya koyduğumuz rakamları minimum rakamlar diye değerlendirin." dedi.