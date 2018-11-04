Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in 14 milyon sigortalı işçinin tamamını kucaklaması gerektiğini söyledi.



Hak-İş'in üye sayısının engellemelere rağmen 150 binlerden 700 bine gelmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkati çeken Arslan, "Hak-İş engellemeler olmasa bugün üye sayısı 700 bin değil, 7 milyon olacaktı. Ama vazgeçmiş, pes etmiş değiliz. Hak-İş'i olması gereken yere taşıyacağız. Evet geldiğimiz nokta önemli bir başarı. Daha da büyümemiz gerekiyor. 14 milyon sigortalı işçimiz var. Bu 14 milyon sigortalı işçinin hepsini Hak-İş'e davet ediyorum." diye konuştu.

'SORUMLU IMF'

Emeklilikte yaşa takılanların sorumlusunun Uluslararası Para Fonu (IMF) olduğunu aktaran Arslan, şunları söyledi: "Bugün emeklilikte yaşa takılanların birinci müsebbibi IMF politikalarıdır. O günleri hatırlıyorum ben, kavgaların yapıldığı dönemde Yaşar Okuyan, Çalışma Bakanı. IMF 250-300 milyon dolarlık krediyi serbest bırakmak için bu emeklilik sistemini dayatıyor. Biz de itiraz ediyoruz 'Mezarlıkta emekliliğe hayır' diye. O gün söyledik, 'Yapmayın bunu. Sosyal Güvenlik Sisteminin sorunlarının kaynağı işçiler değil. Emekçiler değil, başkadır bunun kaynağı.' Ama anlatamadık. Döndü dolaştı 20 yıl sonra bugünkü hükümet bunun muhatabı oldu. Bu IMF'yi kovdukları ve IMF'yi tekrar geri getirmemeleri için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye teşekkür ediyorum. Çünkü IMF politikaları işsizlik, kaos, adaletsizlik, ücretlerin kısılması, emekliliğin artması demektir. IMF bunları yaparak verdiği krediyi güvence altına almak istiyor. O yüzden IMF politikalarının bir gereği olarak emeklilikte yaşa takılanların bugün sorunlarını yaşıyoruz."



Konuşmaların ardından mevcut başkan Abdurrahman Yücel'in hazırladığı tek listeyle seçimlere gidildi. Genel Kurula, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve sendika yöneticileri ile üyeleri katıldı.







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