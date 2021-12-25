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Emekliye yılbaşında ikramiye var mı? 2022 Yılbaşı emekli ikramiyesi

Emekliye yılbaşında ikramiye var mı? 2022 yılbaşı emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte araştırılan detaylar...

Emekliye yılbaşında ikramiye var mı? 2022 Yılbaşı emekli ikramiye

Emekliye 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Yeni yıl öncesinde milyonlarca emekli yılbaşı öncesinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte 2022 yılbaşı ikramiyesiyle ilgili detaylar...

EMEKLİYE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye veriliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte emekliler "Yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Milyonlarca emekliye her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. Yılbaşından hemen önce ise yeni yıl ikramiyesi gündeme geldi. Ancak yılbaşında emeklilere ikramiye ödemelerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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