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Emine Erdoğan'dan Şahika Ercümen'e tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Şahika Ercümen

Edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, 2 Ekim'de Antalya'nın Kaş ilçesinde Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 14 saniyede yaptığı 66 metrelik dereceyle altın madalya kazanan Ercümen'i telefonla aradı.

Ercümen'e tebriklerini ileten Emine Erdoğan, "Gururumuzsun" ifadelerini kullanırken, Şahika Ercümen'in de Emine Erdoğan'a yeni rekorlar kırma sözü verdiği öğrenildi.

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