Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi.



Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldik ve el sanatları sergisini gezdik. Hoş sohbetinden ve nazik davetinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.