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        Haberler İlandır Eminevim’den 600 bininci teslimatla tarihi rekor

        Eminevim’den 600 bininci teslimatla tarihi rekor

        Eminevim'den 600 bininci teslimatla tarihi rekor

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        İlandır
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Eminevim'den 600 bininci teslimatla tarihi rekor

        Eminevim, 600 bininci teslimatını gerçekleştirerek ulaşılması güç bir rekora imza attı. Sektörde 600 bin teslimat barajını aşan ilk şirket olan Eminevim, Türkiye ekonomisine değer katarken yüz binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri hedeflerine ulaşmasına destek oluyor.

        Türkiye’de tasarruf finansman sektörünün temellerini atan ve 36 yıldır faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Eminevim, büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren şirket, 600 bininci teslimatıyla tasarruf finansman sektöründe bugüne dek görülen en yüksek teslimat adedine ulaştı ve kendi rekorunu bir kez daha geliştirdi.

        “600 BİN AİLENİN BİRİKİMİNİN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ”

        Ulaşılan bu tarihi basamağa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, “1991 yılında kurucumuz merhum A. Emin Üstün Beyefendi’nin ortaya koyduğu vizyonla başlayan yolculuğumuzda bugün 600 bin teslimat gibi çok kıymetli bir başarıya ulaştık. Tasarruf finansman sektörünün amiral gemisi olarak, bulunduğumuz konumun beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayız. 600 bin ailenin geleceğine dokunmak, insanların yıllarca çalışarak ve fedakârlıklarla oluşturdukları birikimlerin sorumluluğunu da taşımak demektir. Biz de bu bilinçle, kuruluşumuzdan bu yana işimizi aynı ciddiyetle ele alıyor; ürünlerimizin tasarımından şubeleşme stratejilerimize kadar kararlarımızı matematiksel modellemeler ve kapsamlı analizler ışığında şekillendiriyoruz. Tüm bu süreçte istikrarı her koşulda temel önceliğimiz olarak görüyoruz” dedi.

        Şirketin 2026 yılı performansına da değinen Üstün, “2026 yılının ilk 9 ayında 190 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek tasarruf finansman modelinin avantajlarını Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ettik” diye konuştu.

        600 BİNİNCİ TESLİMAT ÖZEL ETKİNLİKLE KUTLANDI

        Öte yandan Eminevim bu özel gün vesilesiyle Genel Müdürlük binasında düzenlediği etkinlikte, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ve bu teslimatın öncesinde ve sonrasında yer alan toplam 10 üyesini ağırladı. Program kapsamında üyelere hediye ve plaketleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından takdim edildi.

        İlk teslimatı, 600 bininci teslimata denk gelen Selam Basınç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Berber olarak çalışıyorum. Yakın arkadaş ve akrabalarım arasında Eminevim sayesinde hem araba hem ev alanlar vardı. Çevremdeki bu örnekler beni Eminevim’e yönlendirdi. Şubede bize özel finansman planları sunuldu. Biz de bütçemize uygun olan planı seçerek ev sahibi olduk. Evi alırken teslimatım tam zamanında yapıldı. En samimi duygularımla söyleyebilirim ki Eminevim güvenli ev sahibi olma yeri. Herkese tavsiye ederim.”

        Eminevim Hakkında:

        36 yıl önce Elbirliği Sistemi’ni hayata geçirerek tasarruf finansman sektörünün temellerini atan Eminevim, bugün 600 bini aşkın teslimatla sektörün amiral gemisidir. Milli ve yerli sermayeyle istikrarlı büyümesini sürdüren şirket, 200’e yakın şubesiyle yüz binlerce aileyi ev, araç ve iş yeri sahibi yapmaktadır. “Tam zamanında teslimat” ilkesi ve güven odaklı hizmet anlayışıyla Eminevim, tasarrufu yatırıma dönüştürerek ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektedir.

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