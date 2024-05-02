Emirgan Korusu'nun sevimli sincaplarını her gün kuru yemişle besliyor

Kargaların, yiyeceklerine göz diktikleri için sürekli sincapların peşinde gezdiğini kaydeden Sandıkcı, "Bunların düşmanı kediler. Fare cinsi oldukları için kediler bunları boğup parçalayıp olduğu gibi bırakıyor. O yüzden kargalarla bunlar devamlı kontak halinde. Hatta şöyle yaşadığım bir şey var. Sincabı yedirirken kargalar birden bağırmaya başladı. Sonradan çözdüm bunu. Bir baktım etrafıma arkadan kedi geliyor. Karga sincabı uyarıyor, tehlike geliyor, sincap doğru ağaca kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Sandıkcı, kendisinin bir hayvansever olduğunu belirterek, "Sincap aşığıyım diyebilirim. Önceden bana sincaplarla günün 3-4 saatini geçireceksin deseler gülüp geçerdim. İnsanda bağımlılık yapıyor. Buraya gelmeyince kendimde eksiklik hissediyorum" diye konuştu.