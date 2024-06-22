Emlak Konut GYO konut indirimi kampanyası devam ediyor! Son başvuru günü ne zaman?
Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği Emlak Konut GYO kampanyası devam ediyor. 4 il ve 16 projede geçerli olan kampanyada dört farklı ödeme planı var. Bu sayede, ilgilenen vatandaşların kredi veya kefilsiz bir şekilde ev sahibi olması amaçlanıyor. İşte, 2024 Emlak Konut GYO konut indirimi kampanyası detayları...
Emlak Konut GYO kampanyası devam ediyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de geçerli olmak üzere 16 konut projesinde dört farklı ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme planında; peşine yüzde 25 indirim, ara ödeme veya vadeli ödeme gibi birçok seçenek var. Ev sahibi olmak isteyenler, ilgilendikleri projenin satış ofisine gidip başvuruda bulunabiliyor. İşte, Emlak Konut GYO kampanyası detayları, geçerli olduğu projeler ve başvuru tarihleri...
EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ
Kampanya 29 Mayıs 2024 itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kampanyaya dahil olan tüm projelerin satış ofisinden başvurularını gerçekleştirebilir. Kampanyanın ne zaman sonlanacağına dair bir bilgi verilmedi.
EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASINDA KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarda herhangi bir şart aranmıyor.
EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI
Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor;
Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.
İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.
Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.
Dördüncü ve son koşulda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.
Not: Fotoğraf Emlak Konut resmi web sitesinden alınan örnek bir ödeme planıdır. Fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır.
EMLAK KONUT KAMPANYASI HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?
Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.
İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.