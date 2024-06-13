Emlak Konut tarafından başlatılan konut indirimi kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda 16 konut projesinde geçerli olmak üzere ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara dört farklı ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme planları; peşin ödemelere indirim, yarı peşin kalanı da taksit gibi farklı seçenekler içeriyor. İşte, Emlak Konut indirim kampanyasına dair tüm detaylar....