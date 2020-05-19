Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. İstikbalimiz, gençlerimizle güvende ve emin ellerde" mesajını paylaştı.