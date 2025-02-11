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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı'

        Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı'

        Emre Altuğ, "Bir Pop Masalı" ile 22 Şubat'ta Zorlu PSM'de müzik tutkunlarını Türk pop müziğinin 70 yıllık geçmişinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu özel gecede Altuğ'a sahnede sürpriz konuk sanatçıların yanı sıra dansçılar ve koro üyelerinden oluşan 70 kişilik dev bir ekip eşlik edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 00:14
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        Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı'
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        Emre Altuğ, “Bir Pop Masalı” projesiyle 22 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya gelmek için son hazırlıklarını tamamlıyor. Oyunculuk ve şarkıcılık yeteneklerini bu projeyle sahneye taşıyacak olan Emre Altuğ, 1950’lerden günümüze uzanan 70 yıllık Türk pop müzik tarihini yansıtan aranjmanlarla dolu repertuarı, sahne şovları, sürpriz konukları ve efsaneleşmiş pop şarkılarını eğlenceli hikayeler eşliğinde sunarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Emre Altuğ, Bir Pop Masalı projesiyle Türk pop müziğinin 70 yıllık serüvenini tek bir gecede sahneye taşıyor. ‘Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’tan ‘Sessiz Gemi’ye, ‘Kim Ne Derse Desin’den ‘Senden Benden Bizden’e kadar hafızalara kazınmış eserlerle müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak olan bu görkemli gecede, Altuğ’a geniş bir sanatçı ekibi eşlik edecek. 20 kişilik ‘big band’ orkestrası, 40 kişiden oluşan kadın korosu ve 10 kişilik dans ekibiyle Zorlu PSM, tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüşecek. Emre Altuğ’un 22 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserinin biletleri passo.com.tr’de satışta

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        #Zorlu PSM
        #emre altuğ
        #konser
        #Bir Pop Masalı
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