Emre Altuğ: Yasak aşkları anlatıyor

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Bebek'te objektiflere yansıyan Emre Altuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni projesi 'Bir Pop Masalı' ile seyircilerle buluşmaya hazırlanan Emre Altuğ; "Çok heyecanlıyım. Her şeyini kendim hazırladığım için benim için ayrıca önemli. 'Bir Pop Masalı', içinde çok sürprizi olan bir iş. Pop müziğin son 70 yılının tarihini, içinde var olan aşk hikâyeleri, yasak aşkları ve dönemin magazinsel hikâyelerini anlatıyor. 70 kişiyle sahneleyeceğimiz bir gösteri olacak. Repertuarı, üzerine Türkçe söz yazılarak Türk müziğine kazandırılmış aranjman şarkılardan oluşturdum" dedi.

"YEMEK YAPMAYA MERAKLI DEĞİLİM"

Yeni şarkısının klip çekimleri için mutfağa giren Emre Altuğ; "Ben daha çok ilgi çeksin diye makarna yapmaya kadar verdim. Hamurunu hazırlayıp, makineden geçirerek, gerçekten yaptık. Klip için, makarnanın nasıl yapıldığını öğrendim. Lezzetli de oldu. Yemek yapmaya meraklı değilim" ifadelerini kullandı.