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Emre Durak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Emre'nin hayatı

Survivor Emre olarak bilinen Emre Durak, yarışmada yarı final oylama sonucunda elendi. Survivor Emre'nin yarışmadan elenmesinin ardından vatandaşlar Emre Durak'ın hayatı hakkında detayları merak ediyor. İşte Survivor Emre Durak kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Emre'nin hayatı

Emre Durak

Emre Durak kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Survivor'da yarı final oylamasıyla yarışmaya veda eden Emre Durak, "Ben Survivor'ı çok sevdim" diyerek son sözlerini dile getirdi. İşte Survivor Emre'nin hayatı...

SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.

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