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9 sezondur devam eden The Walking Dead dizisinde Daryl Dixon karakterini canlandıran Norman Reedus ise bölüm başına aldığı bir milyon dolar ile listenin dördüncü sırasına yerleşti. Variety dergisine göre 2018'in en çok kazanan diğer dizi oyuncuları ise şöyle: