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66) Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) 2018 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward

Kırsal bölgede sakin bir hayat süren ve henüz büyüme çağlarında olan iki çocuklu bir aile hiçbir şekilde konuşmadan, işaret diliyle anlaşmaktadır. Bunun nedeni ise konuşamıyor olmaları değil, aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmalarıdır. Ancak bir gün küçük çocuklarının oyun oynarken oyuncağından çıkan ses, bu sakin hayatı tepetaklak edecektir. Çünkü bu ses ailenin peşinde olan varlığın harekete geçmesine neden olacaktır.