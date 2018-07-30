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En iyi 100 bilim kurgu filmi

30.07.2018 - 12:37 | Güncelleme:

Bilim Kurgu türünde sinema tarihinin en iyi 100 filmi. İşte mutlaka izlenilmesi gereken Bilim Kurgu filmleri!

  • 1 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    1 | 100

    100) Yıldız Geçidi (Stargate) 1994 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Roland Emmerich

    Oyuncular: Djimon Hounsou,  Kurt Russell,  Kevin Durand,  James Spader,  Erick Avari

    Mısır tarihi uzmanı arkeolog Dr. Daniel Jackson, araştırmaları sırasında eski bir geçit bulur. Bu geçit, Eski Mısır'ı andıran bir gezegene açılır. Albay O’Neil, komutasındaki askerlerle birlikte geçitten diğer tarafa geçerler ve androjen yarı tanrı RA'nın eline düşerler.

  • 2 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    2 | 100

    99) Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence) 2001 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular: Haley Joel Osment,  Jude Law,  Frances O'Connor,  Sam Robards,  William Hurt

    11 yaşında bir çocuk olan David'in aynı bir insan gibi davrandığı ve kendi de insan olduğuna inandığı için aslında yapay zekaya sahip bir robot olduğu hemen anlaşılamamaktadır. David aslında kim olduğunun farkına vardığında gerçekliğine kavuşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

  • 3 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    3 | 100

    98) Ben, Robot (I, Robot) 2004 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Alex Proyas

    Oyuncular: Will Smith,  Shia LaBeouf,  Simon Baker,  Bridget Moynahan,  James Cromwell

    2035 yılında robotlar toplumda büyük rol oynamaktadır. Bilim adamı Dr. Miles Hogenmiller'in ölümünde katilin bir robot olmasından şüphelenilir. Bu cinayet davasını robotlara güvenmeyen Chicago Polis Ofisi’nden Del Spooner üstlenir. Ancak olaylar geliştikçe dava daha da karmaşık bir hal alır.

  • 4 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    4 | 100

    97) Deja Vu 2006 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Tony Scott

    Oyuncular: Denzel Washington,  Elle Fanning,  Paula Patton, Val Kilmer,  Jim Caviezel

    New Orleans’ta gerçekleşen bir patlamanın ardından olayı çözmek geçmişi izleyebilen bir son derece gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Ancak bu teknoloji Ajan Carlin'e patlamadan önce olayın akışını değiştirmek için tek bir fırsat sunar.

  • 5 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    5 | 100

    96) Çelik Yumruklar (Real Steel) 2011 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Shawn Levy

    Oyuncular: Hugh Jackman,  Evangeline Lilly,  Kevin Durand,  Anthony Mackie,  Hope Davis

    Yakın gelecekte, boks sporunun teknolojik bir hâl aldığı bir ortamda Charlie, bir yer altı boks ringinden diğerine geçmek için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamaktadır. Sonunda dibe vurunca kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör robot yapıp eğitmek üzere birlik olur. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir fırsat daha yakalarlar.

  • 6 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    6 | 100

    95) Öldüren Sis (The Mist) 2007 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Frank Darabont

    Oyuncular: Thomas Jane,  Alexa Davalos,  Laurie Holden,  Marcia Gay Harden,  Toby Jones

    Kuvvetli bir fırtına sonrası meydana gelen sis, tüm kasabayı kaplayınca insanları yiyerek beslenen yaratıkların varlığından haberdar olan insanlar, süpermarketin içinde sıkışmış durumdalardır. Bu sırada insanlar ikiye bölünür; bazıları intikam almak için tanrının bu yaratıklara hükmederek insanları kurban ettiğine inanırken, bazıları ise buna inanmaz.

  • 7 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    7 | 100

    94) Ben Efsaneyim (I Am Legend) 2007 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Francis Lawrence

    Oyuncular: Will Smith,  Alice Braga,  Willow Smith,  Charlie Tahan,  Salli Richardson

    Başarılı bir bilim adamı olan Robert Neville korkunç bir virüsün yayılmasına engel olamamıştır. Belki de New York’ta hayatta kalabilen tek insandır ancak üç yıl boyunca yaydığı radyo mesajları ile kendisi gibi hayatta kalan insanlara ulaşmaya çalışır. Direnme gücünü saylayan tek şey görevini tamamlama tutkusudur.

  • 8 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    8 | 100

    93) The Matrix Reloaded 2003 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

    Oyuncular: Keanu Reeves,  Laurence Fishburne,  Carrie-Anne Moss,  Hugo Weaving,  Monica Bellucci

    Film, makinelerin insanların elde kalan son şehri olan Zion'u bulma konusunda önemli aşamalar kat etmesini ve Neo'nun görevinin artık sadece kendisini değil, kurtulmuş insanlığı da bir kez daha kurtarmak zorunda olmasını konu ediniyor.

  • 9 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    9 | 100

    92) Gün Işığı (Sunshine) 2007 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Bong Joon-ho

    Oyuncular: Chris Evans,  Cillian Murphy,  Rose Byrne,  Mark Strong,  Cliff Curtis

    2057 yılında insanlık, Güneş'in giderek yok olmasını izlemektedir. Buna bağlı olarakta Dünya da yok olmanın eşğindedir. Güneşi hayata döndürmek için bir grup astronot göreve gönderilir ancak başarılı olamazlar. 7 yıl sonra, Kaptan Kaneda liderliğinde bir başka grup aynı göreve gönderilir ve bu Dünya için son umuttur.

  • 10 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    10 | 100

    91) Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) 1997 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Barry Sonnenfeld

    Oyuncular: Will Smith,  Tommy Lee Jones,  Tony Shalhoub,  Fredric Lehne,  Linda Fiorentino

    Film, halktan gizlenen bir hükümet bürosunda çalışan Ajan K ve Ajan J'nin dünyamızı dünya dışından gelme olasılığı olan terörist saldırılara karşı korumalarını konu ediniyor.

  • 11 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    11 | 100

    90) Ant-Man 2015 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Peyton Reed

    Oyuncular: Paul Rudd,  Michael Douglas,  Evangeline Lilly,  Corey Stoll,  Hayley Atwell

    Dr. Hank Pym, yaptığı deneylerde, maddelerin boyutlarını değiştirebilmeyi keşfeder. Bunu ilk önce kendi üzerinde test eder ve böceklerle iletişime geçmeyi başarır. Ancak yarattığı özel kostümü giyerek kötü güçlerle mücadele etmesi için Scott Lang'i seçer.

  • 12 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    12 | 100

    89) Kaynak (The Fountain) 2006 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Darren Aronofsky

    Oyuncular: Hugh Jackman,  Rachel Weisz,  Ellen Burstyn,  Cliff Curtis,  Ethan Suplee

    Film, geçmiş, bugün ve gelecekten aşkı ve ölümsüzlüğü arayan üç ayrı hikâyenin kesişmesini konu alıyor.

  • 13 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    13 | 100

    88) Demir Adam 3 (Iron Man 3) 2013 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Shane Black

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Guy Pearce,  Gwyneth Paltrow,  Don Cheadle,  Ben Kingsley

    Tony Stark, bu sefer çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya gelir. Tony, özel hayatını yok eden bu düşmanı yenmek için olayların kaynağını araştıracak, en yakınlarını korumak için zeka ve cesaretin yanında içgüdülerine de ihtiyaç duyacaktır.

  • 14 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    14 | 100

    87) K-PAX 2001 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Iain Softley

    Oyuncular: Kevin Spacey,  Jeff Bridges,  Mary McCormack,  Alfre Woodard,  David Patrick Kelly

    Film, K-PAX adlı bir gezegenden geldiğini iddia eden ve psikiyatri kliniğindeki doktorların karşı çıkışlarına rağmen anlattığı geçmişinden vazgeçmeyen Prot isimli bir adamın hikayesini konu ediniyor.

  • 15 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    15 | 100

    86) Mesaj (Contact) 1997 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Robert Zemeckis

    Oyuncular: Jodie Foster,  Matthew McConaughey,  William Fichtner,  John Hurt,  David Morse

    Astronom olan Dr. Arroway, bir gece Vega Yıldızı'ndan gelen sinyali keşfedince Amerika ayağa kalkar. Gelen bu sinyaller birleştirildiğinde bir teknolojik aracın yapım planını ortaya çıkarır.

  • 16 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    16 | 100

    85) Frekans (Frequency) 2000 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Gregory Hoblit

    Oyuncular: Dennis Quaid,  Jim Caviezel,  Shawn Doyle,  Elizabeth Mitchell,  Andre Braugher

    New York'ta bir itfaiyeci yakaladığı frekans sayesinde otuz yıl sonrasında yaşayan oğlu John sullivan ile iletişim kurmuştur. Oğlu, babasını bir yangın kazasında öleceği yönünde uyarır ve bunu dikkate alan baba bu sayede hayatta kalır. Ancak kaderi değiştimek, hayatın yepyeni sürprizleriyle yüzleşmelerine neden olacaktır.

  • 17 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    17 | 100

    84) Limit Yok (Limitless) 2011 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Neil Burger

    Oyuncular: Bradley Cooper,  Robert De Niro,  Abbie Cornish,  Anna Friel,  Johnny Whitworth

    Eddie, New York'ta düzensiz bir hayat süren ve başarılı olmayan bir yazardır. Günün birinde beyninin tüm kapasitesini kullanabileceği bir hapla tanışır. Bu hap onun paraya, akla, çekiciliğe sahip olmasını sağlar. Ancak Eddie, bir süre sonra bu durum için bedel ödeyecektir.

  • 18 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    18 | 100

    83) X-Men 2000 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Bryan Singer

    Oyuncular: Hugh Jackman,  Ian McKellen,  Halle Berry,  James Marsden,  Famke Janssen

    Profesör Xavier, mutasyona uğamış birçok insanı yeteneklerini kontrol edebilmesi için bir okulda toplamıştır. X-Men ekibi, bir yandan politikacıların karalamalarıyla uğraşırken bir yandan da dünyayı kurtarmak için savaş vereceklerdir.

  • 19 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    19 | 100

    82) Geleceğe Dönüş III (Back to the Future Part III) 1990 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Robert Zemeckis

    Oyuncular: Michael J. Fox,  Christopher Lloyd,  Mary Steenburgen,  Elisabeth Shue,  Lea Thompson

    Dr. Brown, 1955 yılında kısılıp kalan Marty’yi kurtarmak için zamanda seyahat eder. Ancak 1885’e gelir ve DeLorean bozulur. Zamanın teknolojisi de yetmediği için burada takılan Doktor, Marty’ye bir mektup yazarak arabayı gömdüğü yeri söyler. Marty bu sayede arabayı bulur ve Doktoru kurtarmaya vahşi batıya gelir. 

  • 20 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    20 | 100

    81) Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) 2015 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Joss Whedon

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Chris Hemsworth,  Scarlett Johansson,  Samuel L. Jackson,  Chris Evans,  Mark Ruffalo

    Tony Stark, barışın sağlanması için kullanılmayan bir sistemi yeniden başlatmak ister fakat işler hiç de umduğu gibi gitmeyince kahramanlarımız yeniden bir araya gelir. Ultron adlı yapay zeka ise insanoğlunun soyunu tüketmek için korkunç planlarını hayata geçirme fırsatı yakalar.

  • 21 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    21 | 100

    80) Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) 2017 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Jon Watts

    Oyuncular: Tom Holland,  Michael Keaton,  Robert Downey Jr.,  Marisa Tomei,  Zendaya Coleman

    Kahramanların Savaşı'nın ardında Peter, Yenilmezler ekibinin bir üyesi olmak için kendisini Tony Stark'a kanıtlamaya çalışır. Bunun yanında lise eğitimine de devam eder. Peter, bir anda ortaya çıkan yeni düşmanı Vulture'ı durdurmak için mücadele verirken kendisini kanıtlamak adına da bir fırsat bulacaktır.

  • 22 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    22 | 100

    79) Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) 2017 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Matt Reeves

    Oyuncular: Andy Serkis,  Woody Harrelson,  Steve Zahn,  Karin Konoval,  Judy Greer

    Caesar, savaş yerine barışı seçse de Albay McCullough maymunları tamamen yok etmek için her yolu dener. Caesar da boyun eğmez ve iki ırkın kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.

  • 23 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    23 | 100

    78) Yaşam Şifresi (Source Code) 2011 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Ben Ripley

    Oyuncular: Jake Gyllenhaal,  Michelle Monaghan,  Vera Farmiga,  Jeffrey Wright,  Cas Anvar

    Film, Yüzbaşı Colter Stevens'ın, bir trenin patlama olayını devletin geliştirdiği Yaşam Şifresi adlı program sayesinde son sekiz dakikayı defalarca yaşayıp yeni bilgiler edinerek çözmesini ve neden olan bombacıyı bulmasını konu ediniyor.

  • 24 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    24 | 100

    77) Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp) 2018 / IMDb: 7.5 - Yönetmen:  Peyton Reed

    Oyuncular: Paul Rudd,  Evangeline Lilly,  Michael Douglas,  Michael Peña,  Laurence Fishburne

    Scott Lang hem bir süper kahraman hem de bir baba olarak yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla boğuşurken hayatını dengede tutmaya çalışır. Hope van Dyne ve Dr. Hank Pym acil bir görevle Scott'un kapısını çalar. Scott; bir kez daha kostümünü giyecek ve The Wasp ile iş birliği yaparak geçmişin sırlarını çözmeye çalışacaktır. 

  • 25 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    25 | 100

    76) X-Men 2 2003 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Bryan Singer

    Oyuncular: Hugh Jackman,  Ian McKellen,  Halle Berry,  James Marsden,  Famke Janssen

    Film, mutantları yok etmek isteyen William Stryker'ın harekete geçmesini ve bunu engellemek için Profesör Xavier ile Magneto’nun işbirliğini konu ediniyor.

  • 26 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    26 | 100

    75) Predestination 2014 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Michael Spierig,   Peter Spierig

    Oyuncular: Ethan Hawke,  Sarah Snook,  Noah Taylor,  Freya Stafford,  Christopher Kirby

    Film, zamanda yolculuk ederek olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye çalışan ve suçluları yakalamak için çabalayan bir ajanın hikayesini anlatıyor.

  • 27 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    27 | 100

    74) RoboCop 1987 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Paul Verhoeven

    Oyuncular: Peter Weller,  Nancy Allen,  Dan O'Herlihy,  Ronny Cox,  Kurtwood Smith

    Geleceğin Detroit’inde bir çatışma sırasında öldürülen polis Alex'in bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilir. Şehrin yeni koruyucusu RoboCop, şuçlularla mücadele etmeye hazırdır.

  • 28 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    28 | 100

    73) Black Panther 2018 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Ryan Coogler

    Oyuncular: Chadwick Boseman,  Michael B. Jordan,  Lupita Nyong'o,  Danai Gurira,  Martin Freeman

    Babası öldükten sonra Wakanda'nın yeni kralı olan T'Challa (Black Panther), hakkı olan tahta sahip çıkmak için halkına geri döner. Ancak eski bir düşman yeniden ortaya çıkar ve T'Challa'nın yeterliliği, büyük bir çatışma meydana gelince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmeli, halkının güvenliğini  ve yaşam biçimini korumalıdır.

  • 29 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    29 | 100

    72) İsyan (Equilibrium) 2002 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Kurt Wimmer

    Oyuncular: Christian Bale,  Sean Bean,  Dominic Purcell,  William Fichtner,  Emily Watson

    III. Dünya Savaşı sonlanmıştır ve toplum zor da olsa savaşın sonuçlarıyla yüzleşmeye mecbur bırakılmıştır. Gelen faşist ve baskıcı sistem, insanları bu sonuçlara alıştırabilmek için onların duygularını kontrol altında tutmaya çabalarken, insanların ilgi duyabileceği her şey yasaklanmıştır.

  • 30 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    30 | 100

    71) Ready Player One 2018 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular: Tye Sheridan,  Olivia Cooke,  Ben Mendelsohn,  Mark Rylance,  Hannah John-Kamen

    Film, Wade Watts'ın yakın gelecekte yaratılan sanal gerçeklik evreni OASIS'teki büyük yarışmaya katımasını ve kendini gizemin, tehlikenin, keşfin fantastik evreninde, zorlu bir hazine avında bulmasını anlatıyor.

  • 31 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    31 | 100

    70) 28 Gün Sonra (28 Days Later...) 2002 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Danny Boyle

    Oyuncular: Cillian Murphy,  Brendan Gleeson,  Naomie Harris,  Luke Mably,  Christopher Eccleston

    Film, araştırma laboratuarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan ölümcül bir virüsün İngiltere'yi tehdit altına almasını, ve insankların bu virüsle olan mücadelesini konu ediniyor.

  • 32 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    32 | 100

    69) Godzilla 1954 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Ishirô Honda

    Oyuncular: Takashi Shimura,  Akihiko Hirata,  Akira Takarada,  Fuyuki Murakami,  Sachio Sakai

    Nükleer testler sonucunda denizde uyanan dinozorumsu dev canavar, nükleer nefesiyle dehşet saçar, gemileri batırır ve adaları yerle bir eder. Gojira adlı bu canavar rotasını Tokyo'ya çevirir. Gojira'yı durdurmanın bedeli oldukça ağır olacaktır.

  • 33 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    33 | 100

    68) Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) 2014 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Matt Reeves

    Oyuncular: Gary Oldman,  Andy Serkis,  Keri Russell,  Toby Kebbell, Judy Greer

    Caesar, kendisi gibi zeki olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmuştur. 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. İki türün de amacı yeni dünya düzeninde söz sahibi olmaktır.

  • 34 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    34 | 100

    67) Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) 2011 / IMDb: 7.6 - Yönetmen:  Rupert Wyatt

    Oyuncular: James Franco,  Andy Serkis,  Freida Pinto,  Tom Felton,  Don Cheadle

    Film, üzerilerinde yapılan deneyler sonucunda üstün zekaya sahip olan maymunların birleşip insanlara karşı savaşmasını konu ediniyor.

  • 35 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    35 | 100

    66) Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) 2018 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: John Krasinski

    Oyuncular: Emily Blunt,  John Krasinski,  Millicent Simmonds,  Noah Jupe,  Cade Woodward

    Kırsal bölgede sakin bir hayat süren ve henüz büyüme çağlarında olan iki çocuklu bir aile hiçbir şekilde konuşmadan, işaret diliyle anlaşmaktadır. Bunun nedeni ise konuşamıyor olmaları değil, aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmalarıdır. Ancak bir gün küçük çocuklarının oyun oynarken oyuncağından çıkan ses, bu sakin hayatı tepetaklak edecektir. Çünkü bu ses ailenin peşinde olan varlığın harekete geçmesine neden olacaktır.

  • 36 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    36 | 100

    65) Karanlık Şehir (Dark City) 1998 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Alex Proyas

    Oyuncular: Jennifer Connelly,  Melissa George,  Kiefer Sutherland,  Rufus Sewell,  William Hurt

    Tuhaf bir otel odasında gözünü açan ve vahşice işlenmiş bir dizi cinayetin zanlısı olarak arandığını öğrenen John Murdoch hiçbir şey hatırlamıyordur. Sadece polis değil, gizemli yabancılar da peşindedir.

  • 37 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    37 | 100

    64) Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of the Third Kind) 1977 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular: Richard Dreyfuss,  François Truffaut,  Teri Garr,  Melinda Dillon,  Bob Balaban

    1945’te esrarengiz bir şekilde kaybolmuş bir uçak aniden Mojave Çölü’nde ortaya çıkar. Bir yolcu uçağının pilotu tanımlanamayan parlak bir nesneyle karşılaşır ve basit bir elektrik teknisyeni olan Roy Neary bir yakın karşılaşma yaşar. Hatta gördüğünü iddia ettiği UFO’dan geriye bir de güneş yanığı hatıra kalınca işi gücü bırakıp evde tuhaf bir projeye gömülür.

  • 38 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    38 | 100

    63) Ex Machina 2014 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Alex Garland

    Oyuncular: Alicia Vikander,  Domhnall Gleeson,  Oscar Isaac,  Sonoya Mizuno,  Chelsea Li

    Dünyanın en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışan 24 yaşındaki Caleb, düzenlenen bir yarışmayı kazanır ve şirketin CEO'su olan Nathan'ın özel dağ evinde bir haftalık misafirlik ödülü kazanır. Ancak Ava isimli güzel ve dünyanın ilk gerçek yapay zekasına sahip robot kız Caleb'i beklemektedir.

  • 39 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    39 | 100

    62) Star Trek: Bilinmeze Doğru (Star Trek: Into Darkness) 2013 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: J.J. Abrams

    Oyuncular: Chris Pine,  Zachary Quinto,  Zoe Saldana,  Karl Urban,  Simon Pegg

    Atılgan gemisi dünyaya geri çağrılır. Ancak çok güçlü bir terör örgütünün donanmalarını ve ona bağlı her şeyi yerle bir ettiğini, dünyayı kriz içinde bıraktığını görürler. Bitirmesi gereken bir kavgası olan Kaptan Kirk, tek kişilik kitle imha silahını yakalamak için savaş alanına doğru özel bir arayış başlatacaktır.

  • 40 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    40 | 100

    61) Beşinci Element (The Fifth Element) 1997 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Luc Besson

    Oyuncular: Bruce Willis,  Milla Jovovich,  Gary Oldman,  Chris Tucker,  Mathieu Kassovitz

    Film, 23'üncü yüzyılda şeytani bir gücün dünyayı yok etmeye çalışmasını ve tek kurtuluşun kimsenin ne olduğunu bilmediği beşinci elementin bulunmasını konu ediniyor.

  • 41 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    41 | 100

    60) Kelebek Etkisi (The Butterfly Effect) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Eric Bress, J. Mackye Gruber

    Oyuncular: Ashton Kutcher,  Amy Smart,  Melora Walters,  Logan Lerman,  Cameron Bright

    Çocukluğunda yaşadığı korkunç hatıralarıyla mücadele etmek zorunda kalan genç adam Evan zamanda yolculuk yaparak geçmişe gidebildiğini ve olayları değiştirebildiğini farkeder. Ancak her değişiklik hem kendi hayatını hemde çevresindeki insanların hayatını büyük ölçüde etkileyecektir.

  • 42 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    42 | 100

    59) Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) 2017 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: James Gunn

    Oyuncular: Chris Pratt,  Zoe Saldana,  Dave Bautista,  Karen Gillan,  Pom Klementieff

    Ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak için farklı maceralara atılır ve Star Lord, gizemli geçmişinin sırlarını da çözülmeye başlayacaktır. 

  • 43 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    43 | 100

    58) Azınlık Raporu (Minority Report) 2002 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular: Tom Cruise,  Colin Farrell,  Paul Wesley,  Peter Stormare,  Kathryn Morris

    Psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başında olan Dedektif John Anderton, sistemin kusursuz işlediğine inanır. Ancak sistem birdenbire tersine dönünce her şey tepetaklak olur ve Anderton cinayetle suçlanır.

  • 44 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    44 | 100

    57) Gattaca 1997 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Andrew Niccol

    Oyuncular: Jude Law,  Uma Thurman,  Ethan Hawke,  Alan Arkin,  Elias Koteas

    Film, teknolojinin ve bilimin durmaksızın ilerlediği bir yüzyılda kusursuz insan modellerin üretilmesini ve özel amaçlar ve mevkiler için yaratılan bu süper insanların, eski insanlığın yerini almaya başlamasını ve onları hayattan soyutlamasını konu ediniyor.

  • 45 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    45 | 100

    56) Dünyanın Durduğu Gün (The Day The Earth Stood Still) 1951 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Robert Wise

    Oyuncular: Michael Rennie,  Patricia Neal,  Hugh Marlowe,  Sam Jaffe,  Billy Gray

    Klaatu isimli uzaylı dünyalıları daha yakından incelemek için kimliğini gizler ve bir eve sığınır. Bu evde bir anne ile oğlu yaşamaktadır. Giderek oluşan güven ortamı Klaatu'nun aslında kim olduğunu açıklamasıyla sonuçlanır ve bir süre sonra uzaylı dünyayı durdurur. Klaatu sözünü dinletmek için farklı bir yaklaşım kullanır.

  • 46 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    46 | 100

    55) Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier) 2014 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Anthony Russo,  Joe Russo

    Oyuncular: Chris Evans,  Samuel L. Jackson,  Scarlett Johansson,  Robert Redford,  Sebastian Stan

    S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve kendisini, dünyayı tehlikeye atan entrika ağının içinde bulur. Kara Dul'u da yanına alan Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savaşır. Bunu yaparken de giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için mücadele verir.

  • 47 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    47 | 100

    54) X-Men: Birinci Sınıf (X-Men: First Class) 2011 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Matthew Vaughn

    Oyuncular: James McAvoy,  Michael Fassbender,  Jennifer Lawrence,  Alex Gonzalez,  Rose Byrne

    Film, Professor X ve Magneto'nun rakip olmadan önce Charles Xavier ve Erik Lensherr adıyla bilinen bu iki dostun kendileri gibi olağanüstü güçlere sahip insanlarla bir ekip kurmasını ve aralarında anlaşmazlık çıkınca bu ekibin ikiye bölünmesini anlatıyor.

  • 48 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    48 | 100

    53) Av (Predator) 1987 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: John McTiernan

    Oyuncular: Arnold Schwarzenegger,  Carl Weathers,  Kevin Peter Hall,  Bill Duke,  Shane Black

    Film, Komutan Dutch ve ekibinin ormandaki uzaydan gelen yenilmez ve değişik dünyalardaki akıllı yaşam formlarını avlayan yaratığın peşinde olmasını anlatıyor.

  • 49 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    52) Geleceğe Dönüş II (Back to the Future Part II) 1989 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Robert Zemeckis

    Oyuncular: Michael J. Fox,  Christopher Lloyd,  Lea Thompson,  Billy Zane,  Elisabeth Shue

    Marty ile çılgın bilim adamı dostu Dr. Brown bir kez daha zaman makinesi DeLorean’a başvuracaktır. Marty bu kez 2015 yılına gidecek ve henüz doğmamış çocuğuna yardım etmek zorunda kalacaktır. Tabi bunu yaparken yine ortalığı karıştıracaktır ve yol açtığı sorunları çözmek için yeniden geçmişe, sonra da geleceğe gidip gelecektir.

  • 50 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    50 | 100

    51) Avatar 2009 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: James Cameron

    Oyuncular: Sam Worthington,  Zoe Saldana,  Sigourney Weaver,  Michelle Rodriguez,  Giovanni Ribisi

    Askeri bir şirket, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na’vi halkının gezegenini ve kaynaklarını incelemek üzere Avatar adlı bir program geliştirmiştir. Bu program sayesinde insanlar, yarı insan yarı Na’vi haline getirilir ve Pandora’ya gönderilirler. Programa gönüllü olan yarı felçli savaş gazisi Jake Sully ve Dr Grace Augustine Na'vi halkının arasına gönderilir. 

  • 51 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    50) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) 2016 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Anthony Russo,  Joe Russo

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Scarlett Johansson,  Chris Evans,  Jeremy Renner,  Paul Bettany

    Fikir ayrılığına düşen kahramanlarımız iki gruba bölünür. Bir yanda Steve Rogers'ın liderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmadan insanlığı korumasını savunan grup, diğer yanda ise Tony Stark'ın liderliğindeki hükümet kontrolünü destekleyen grup.

  • 52 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    52 | 100

    49) Yerçekimi (Gravity) 2013 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Cuarón

    Oyuncular: Sandra Bullock,  George Clooney

    Film zeki bir tıp mühendisi Dr. Ryan Stone ile deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin uzay gemisinin paramparça olması sonucu uzayda kayboluşunu anlatıyor.

  • 53 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    53 | 100

    48) Son Umut (Children of Men) 2006 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Alfonso Cuarón

    Oyuncular: Clive Owen,  Michael Caine,  Ed Westwick,  Julianne Moore,  Charlie Hunnam

    Dünya 2027 yılı itibari ile hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olur. Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken henüz ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır ve üremek diye bir şey gerçekleşememektedir.

  • 54 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    54 | 100

    47) Bay Hiçkimse (Mr. Nobody) 2009 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Jaco Van Dormael

    Oyuncular: Jared Leto,  Sarah Polley,  Diane Kruger,  Juno Temple,  Rhys Ifans

    Bay Hiçkimse, 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlü olan 117 yaşındaki Nemo adlı bir adamdır. Ölüm döşeğindeki Nemo genç bir çocukken bir peronda durduğunu ve trenin kalkmak üzere olduğunu hatırlar. Peki ne yapmalıdır? Annesiyle birlikte mi gitmeli, yoksa babasıyla mı kalmalıdır? Bu karar, sonsuz sayıda olasılığı doğuracaktır.

  • 55 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    55 | 100

    46) Serenity 2005 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Joss Whedon

    Oyuncular: Nathan Fillion,  Gina Torres,  Alan Tudyk,  Chiwetel Ejiofor,  Summer Glau

    Gezegen dışı bir göreve giden Serenity gemisinin mürettebatları uzayda buldukları ve yardım isteyen bir kişiyi gemilerine alırlar. İlk başta her şey normaldir ancak aldıkları kişini asıl amacı zamanla ortaya çıkmaya başlayınca işin durumu tamamen değişecektir.

  • 56 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    56 | 100

    45) Yasak Bölge 9 (District 9) 2009 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Neill Blomkamp

    Oyuncular: Sharlto Copley,  David James,  Jason Cope,  Vanessa Haywood,  Nathalie Boltt

    Film, 1982 yılında hayatta kalan son uzaylıların, yaşamlarını sürdürebilmek için dünyayı mesken tutmalarının hikayesini anlatıyor.

  • 57 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    57 | 100

    44) Geliş (Arrival) 2016 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Denis Villeneuve

    Oyuncular: Amy Adams,  Jeremy Renner,  Forest Whitaker,  Michael Stuhlbarg,  Tzi Ma

    Film, uzay araçlarının yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla, üniversitede antik diller üzerine ders veren dilbilimci Dr. Louise Banks ve ekibinin uzaylıların geliş nedenini çözmeye çalışmasını konu ediniyor.

  • 58 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    58 | 100

    43) Ay (Moon) 2009 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Duncan Jones

    Oyuncular: Sam Rockwell,  Kevin Spacey,  Dominique McElligott,  Kaya Scodelario,  Benedict Wong

    Lunar Industries ile üç senelik bir kontrata imza atan Astronot Sam Bell, gezegenimizi besleyen önemli enerji kaynaklarından olan Helium-3'ü keşfetmek üzere Ay'ın karanlık bir köşesine göderilmiştir. Görevi sırasında kaza sonucu uydu bağlantısının kopması tüm iletişimini kaybetmesine sebep olur. Sam'i artık daha da zor zamanlar beklemektedir.

  • 59 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    59 | 100

    42) Demir Adam (Iron Man) 2008 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Jon Favreau

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Samuel L. Jackson,  Gwyneth Paltrow,  Paul Bettany,  Jeff Bridges

    Dahi, milyorner, zampara, hayırsever olan Tony Stark teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken yaralanır ve esir düşer. Kaçıranlar, ondan kendileri için füze yapmasını isteyince, Tony zekasını kullanarak farklı bir kaçış yolu planlayıp füze yerine kendisine zırh yapar.

  • 60 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    60 | 100

    41) E.T (E.T. The Extra-Terrestrial) 1982 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular: Drew Barrymore,  Peter Coyote,  C. Thomas Howell,  Henry Thomas,  Robert MacNaughton

    Film, 10 yaşında olan Elliott'ın uzaydan gelen sevimli bir misafirle başlayan dostluğunu ve aralarındaki bağın giderek güçlenmesini konu ediniyor.

  • 61 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    61 | 100

    40) Thor: Ragnarok 2017 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Taika Waititi

    Oyuncular: Chris Hemsworth,  Tom Hiddleston,  Cate Blanchett,  Mark Ruffalo,  Idris Elba

    Thor Asgard'tan uzakta acımasız Hela'nın tutsağı olmuştur. Üstelik Hela Thor'un güçlü çekici Mjölnir'i de yok etmiştir. Eğer Ragnarok gerçekleşirse bütün Asgard yok olacaktır. Çıkış yolu bulamayan Thor, Asgard'ı kurtarmak için önce özgür kalmalı ve bunun içinde eski dostu Hulk'la olan ölümcül yarışmayı kazanmalıdır.

  • 62 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    62 | 100

    39) Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) 2014 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Doug Liman

    Oyuncular: Tom Cruise,  Emily Blunt,  Brendan Gleeson,  Jonas Armstrong,  Jeremy Piven

    Binbaşı William Cage ofis içi çalıştığı için hiç çatışmaya katılmamıştır. Ancak kendisini bir anda intihar görevinde bulur ve birkaç dakika içinde öldürülür. Hemen ardından tuhaf bir şekilde uyanır, aynı şeyleri tekrar yaşar ve tekrar ölür. Bu zaman döngüsünde giderek güçlenen Cage, Özel Kuvvetler savaşçısı Rita Vrataski ile dünyayı yerle bir etmiş uzaylılarla savaşarak zafere ulaşmaya çalışırlar.

  • 63 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    63 | 100

    38) Deadpool 2 2018 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: David Leitch

    Oyuncular: Ryan Reynolds,  Josh Brolin,  Morena Baccarin,  Julian Dennison,  Zazie Beetz

    Bir yanda kahramanlık işlerini devam ettiren bir yandan da gündelik hayatını sürdüren Deadpool, kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki yaşamaktadır. Kahramanımızın düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, ise Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip, birbirinden farklı karakterlerden oluşan X-Force ekibini toplayacaktır.

  • 64 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    64 | 100

    37) Deadpool 2016 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Tim Miller

    Oyuncular: Ryan Reynolds,  Morena Baccarin,  T.J. Miller,  Ed Skrein,  Karan Soni

    Eski bir Özel Kuvvet askeri olan Wade Wilson, üzerinde uygulanan zorlu bir deney sonucu hızlı bir şekilde kendini iyileştirme gücüne sahip Deadpool olunca olaylar gelişir.

  • 65 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    65 | 100

    36) X-Men Geçmiş Günler Gelecek (X-Men: Days of Future Past) 2014 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Bryan Singer

    Oyuncular: Hugh Jackman,  Jennifer Lawrence,  James McAvoy,  Anna Paquin,  Nicholas Hoult

    Mutantların soyu tükenmek üzeredir. Magneto ve Charles Xavier güçlerini birleştirerek Sentinel'lerin yarattığı vahşeti durdurmak için mücadele verirler. Ancak bunun yolu zamanda yolculuk yapmakolduğundan Wolverine geçmişe gönderilir. Çünkü Wolverine kendi kendini iyileştirebildiğinden zamanda yolculuğun onda yol açabileceği yan etkiler yok olacaktır. Amaçları, Trask Industries'in ürettiği Sentinel'lerin yapım aşamasına engel olmaktır.

  • 66 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    66 | 100

    35) Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) 1968 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Franklin J. Schaffner

    Oyuncular: Charlton Heston,  Roddy McDowall,  Kim Hunter,  James Whitmore,  Linda Harrison

    Bir grup astronot, uzun yolculuğun ardından bilmedikleri bir gezegene iniş yapar. Burada  konuşan, avlanan, adeta insanla yer değiştirmiş, medeniyet kurmuş maymunlar yaşamaktadır. Astronotlardan George Taylor esir edilir ve tam üzerinde deney yapılacağı anda maymunlardan Dr. Zaius, Taylor'ın konuşulanları anlayan, maymunlar kadar zeki bir insan olduğunu fark eder.

  • 67 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    67 | 100

    34) Ghost in the Shell 1995 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Mamoru Oshi

    Seslendirenler: Atsuko Tanaka,  Akio Ohtsuka,  Tamio Ôki,  Iemasa Kayumi,  Kôichi Yamadera

    Film, 2030'lu yıllara gelinen Dünya'da teknolojinin çok gelişmiş olmasını, insanların artık sanal gerçeklikte yaşamasını ve bakanlık tarafından yaratılan Puppet Master adlı yetenekli ajanın kendine beden bulmaya çalışmasını konu ediniyor.

  • 68 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    68 | 100

    33) Star Trek 2009 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: J.J. Abrams

    Oyuncular: Chris Pine,  Eric Bana,  Chris Hemsworth,  Winona Ryder,  Zoe Saldana

    Evren tehdit altındadır. Atılgan ve ekibi bu durum için savaş verece ve Kaptan Kirk ile Spock arasındaki mücadele keskin bir şekilde devam edecektir.

  • 69 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    69 | 100

    32) Aşk (Her) 2013 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Spike Jonze

    Oyuncular: Joaquin Phoenix,  Amy Adams,  Rooney Mara,  Olivia Wilde,  Bill Hader

    Film, Los Angeles'ta yakın gelecekte başkaları için duygusal ve kişisel mektuplar yazarak hayatını kazanan romantik Theodore'un hikayesini anlatıyor. 

  • 70 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    70 | 100

    31) Brazil 1985 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Terry Gilliam

    Oyuncular: Jonathan Pryce,  Kim Greist,  Robert De Niro,  Ian Holm,  Michael Palin

    Günümüzden uzak bir gelecekte geçen filmde, devlet memuru olan Sam Lowry, işinden ve teknolojiden oldukça bunalmıştır ve bunlardan kaçmak için hayal ve rüyalarına sığınmaktadır. Ancak rüyalarında sürekli aynı kadını kurtardığını görür. Jill Layton ise terörist olmakla suçlanan geçn bir kadındır. Sam, Jill ile tanıştıktan sonra onun rüyalarındaki kız olduğunu anlayacaktır.

  • 71 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    71 | 100

    30) Terminatör (The Terminator) 1984 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: James Cameron

    Oyuncular: Arnold Schwarzenegger,  Linda Hamilton,  Michael Biehn,  Bill Paxton,  Lance Henriksen

    2029 yılında dünya, makineler tarafından kontrol edilmektedir. Bir grup insanlık direnişçisi ise makinelere karşı mücadele vermektedir. Daha güçlü olmak isteyen makineler geçmişe, insanlık direnişinin eski önderlerinden Sarah Connor’ı öldürmesi için yaratılan Terminatör'ü gönderir. Böylece gelecekte insanlığın direniş lideri olacak oğlu John Connor'ın da doğmasını engelleyeceklerdir. 

  • 72 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    72 | 100

    29) Marslı (The Martian) 2015 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Ridley Scott

    Oyuncular: Matt Damon,  Sean Bean,  Kate Mara,  Sebastian Stan,  Jessica Chastain

    Ridley Scott'ın yönetmenliğindeki film,  Mars’taki görevi sırasında çıkan şiddetli bir fırtınayla ekipten ayrı kalan ve bulunamayınca ölmüş olarak kabul edilen Mark Watney isimli bir astronotu anlatıyor.

  • 73 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    73 | 100

    28) 12 Maymun (Twelve Monkeys) 1995 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Terry Gilliam

    Oyuncular: Brad Pitt,  Bruce Willis,  David Morse,  Madeleine Stowe,  Christopher Plummer

    Tehlikeli bir virüs yaklaşık 5 milyar insanın ölümüne neden olmuştur. Geriye kalan insanlar yer altında yaşamaya devam ederken virüsü yok etmek için bir çözüm bulurlar ve zamanda geri gidebilecekleri bir zaman makinesi icat ederler.

  • 74 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    74 | 100

    27) Solaris 1971 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Andrey Tarkovski

    Oyuncular: Donatas Banionis,  Natalya Bondarchuk,  Jüri Järvet,  Nikolai Grinko,  Vladislav Dvorzhrtsky

    Bilinç sahibi bir gezegen olan Solaris, dünyadan gelen insanların zihinlerine ve bilinçaltına oyunlar oynayarak hafızalarında kalan olayları maddeleştirir. Bu gezegeni araştırmak için kurulan üsse, ölen meslektaşının yerine gönderilen yeni kişi, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

  • 75 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    75 | 100

    26) Mad Max: Fury Road 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: George Miller

    Oyuncular: Tom Hardy,  Charlize Theron,  Nicholas Hoult,  Rosie Huntington-Whiteley,  Nathan Jones

    Film, geçmişi yüzünden, hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inanan Mad Max'in hikayesini anlatıyor.

  • 76 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    76 | 100

    25) Karanlık Yolculuk (Donnie Darko) 2001 / IMDb: 8.1 - Yönetmen:  Richard Kelly

    Oyuncular: Jake Gyllenhaal,  Jena Malone,  Mary McDonnell,  Drew Barrymore,  Katharine Ross

    Donnie Darko isimli genç bir gece insan-tavşan karışımı olan bir yaratık tarafından odasından çıkarılır ve dünyanın sonunun geldiğini söyler. Donnie ise bu gizemli tavşanın peşine düşer.

  • 77 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    77 | 100

    24) Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) 2014 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: James Gunn

    Oyuncular: Chris Pratt,  Zoe Saldana,  Benicio Del Toro,  Karen Gillan,  Lee Pace

    Peter Quill, tüm evreni tehdit eden Ronan'ın çok istediği esrarengiz bir gök cismini çalar. Başına ödül konan ve Ronan'dan kurtulmak isteyen Peter, birbirinden tamamen farklı bir dörtlü ile anlaşma yapmak zorunda kalacaktır.

  • 78 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    78 | 100

    23) The Truman Show 1998 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Peter Weir

    Oyuncular: Jim Carrey,  Laura Linney,  Ed Harris,  Noah Emmerich,  Natascha McElhone

    Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan Truman, güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahiptir. Bir gün öldüğünü sandığı babasını görünce her şey karmaşık bir hal alır ve Truman sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlar.

  • 79 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    79 | 100

    22) Şey (The Thing) 1982 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: John Carpenter

    Oyuncular: Kurt Russell,  John Carpenter,  Keith David,  Richard Masur,  Adrienne Barbeau

    Film, bir araştırma ekibinin Antartika'da 100 yıldan beri karların altında kalmış bir "Şey" keşfetmesini ve ondan sonraki olayları konu ediniyor.

  • 80 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    80 | 100

    21) Jurassic Park 1993 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular: Sam Neill,  Laura Dern,  Jeff Goldblum,  Samuel L. Jackson,  Ariana Richards

    Fosilleşmiş bir sivrisinekten çıkarılan dinozor kanı, bilim adamlarına DNA ile yeniden dinozor yaratma fırsatı sunar. Dr. Hammond, bu DNA sayesinde genetik olarak dinozorlar geliştirir ve özel bir hayavanat bahçesi açar. Dinozor embriyolarını ele geçirmek isteyen biri güvenlik sistemini devre dışı bırakınca, tüm dinozorlar serbest kalırlar.

  • 81 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    81 | 100

    20) Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 2017 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve

    Oyuncular: Harrison Ford,  Ryan Gosling,  Ana de Armas,  Jared Leto,  Robin Wright

    İlk filmin hikayesinin 30 yıl sonrasını anlatan devam halkası, Los Angeles Polis Departmanı'nda görevli Memur K'nın insanlığı kaosa sokacak bir sırrı ortaya çıkarmasını ve bu felaketin önüne geçebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan yardım almasını konu ediniyor.

  • 82 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    82 | 100

    19) Logan 2017 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: James Mangold

    Oyuncular: Hugh Jackman,  Patrick Stewart,  Boyd Holbrook,  Dafne Keen,  Stephen Merchant

    Yakın gelecekte, yaşlanmış ve yorgun olan Logan'ın tek amacı hasta olan Profesör X'i Meksika sınırında saklamaktır. Ancak Logan'ın bu mücadelesi karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir Mutant'ın gelişiyle sona erecektir.

  • 83 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    83 | 100

    18) Yenilmezler (The Avengers) 2012 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Joss Whedon

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Chris Hemsworth,  Scarlett Johansson,  Samuel L. Jackson,  Chris Evans

    Dünyanın güvenliği tehdit altındadır. Beklenmedik bir düşmanla karşılaşan SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki  Nick Fury, dünyayı kurtarabilmek için süper kahramanlardan oluşan bir ekip kuracaktır.

  • 84 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    84 | 100

    17) Bıçak Sırtı (Blade Runner) 1982 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Ridley Scott

    Oyuncular: Harrison Ford,  Rutger Hauer,  Sean Young,  Darly Hannah,  Edward James

    Replikant adlı dış görünümü insan türünden ayırt edilemeyen robotlar, tehlikeli ve illegal işlerin halledilmesi için kullanılır. Bu robotlar, Blade Runner isimli özel polisler tarafından yakalanır. Uzman bir Blade Runner olan Rick Deckard görevinden ayrılmayı düşündüğü anda Los Angeles'a gelen bir grup replikantı yakalamak zorunda kalacaktır ancak milyonlarca yaşayan insanın olduğu şehirde bu hiç kolay olmayacaktır.

  • 85 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    85 | 100

    16) V for Vendetta 2005 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: James McTeigue

    Oyuncular: Hugo Weaving,  Natalie Portman,  Stephen Rea,  John Hurt,  Stephen Fry

    Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece baskıyla yönetilen 2020 İngilteresi'nde korkuyla sindirilmiş halka egemenliği geri verebilmek için şiddedete başvuran bir adamı konu alıyor.

  • 86 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    86 | 100

    15) Metropolis 1927 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Fritz Lang

    Oyuncular: Brigitte Helm,  Alfred Abel,  Gustav Fröhlich,  Rudolf Klein-Rogge,  Fritz Rasp

    Tüm zamanların en başarılı bilim kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Metropolis, insanların yeraltında makinelerle birlikte yaşayan sınıf ve yukarıda daha konforlu bir yaşam süren yönetici sınıf olarak ikiye ayrılmasını ve Lang'in bölünmüş toplumsal yapıyı bir aşktan yola çıkarak uzlaştırmaya çalışmasını anlatıyor.

  • 87 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    87 | 100

    14) Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) 1971 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Stanley Kubrick

    Oyuncular: Malcolm McDowell,  Patrick Magee,  Michael Bates,  Steven Berkoff,  Adrienne Corri

    Geleceğin Britanyası'da, şiddet bağımlısı gençlerden oluşan bir çete çevresine dehşet saçmaktadır. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır ancak hapse atılmaz. İnsan doğasına ayrkırı bir şiddet deneyinde kobay olarak kullanılır. 

  • 88 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    88 | 100

    13) 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey) 1968 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Stanley Kubrick

    Oyuncular: Keir Dullea,  Gary Lockwood,  William Sylvester,  Robert Beatty,  Daniel Richter

    Bir uzay gemisi Ay'dan gelen esrarengiz sinyallerin ardındaki siyah taşı keşfeder. Sinyaller Jüpiter’e gitmektedir. On sekiz ay sonra Discovery’nin güvertesinde, astronotlar David Bowman ve Frank Poole Jüpiter’in gölgesine doğru yola çıkarlar. 

  • 89 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    89 | 100

    12) Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) 2004 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Michel Gondry

    Oyuncular: Jim Carrey,  Kate Winslet,  Mark Ruffalo,  Kirsten Dunst,  Elijah Wood

    Joel Barish'in eski sevgilisi Clementine yaşadıkları iki yıllık ilişkiye dair tüm anılarını teknolojik bir deneyle sildirince, Joel de aynı işlemi kendi üzerinde uygulatmaya karar verir. Ancak işlem sırasında yaşanılan güzel günler gözleri önüne gelince pişman olur ve işlem durdurmak için mücadele eder.

  • 90 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    90 | 100

    11) Yaratık 2 (Aliens) 1986 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: James Cameron

    Oyuncular: Sigourney Weaver,  Michael Biehn,  Carrie Henn,  Bill Paxton,  Lance Henriksen

    Yaratık filminden 57 yıl sonrasını anlatan film, Nostromo’da hayatta kalan tek kişi olan Ellen Ripley’in yıllar sonra uyanmasını, yaratıkları buldukları gezegenin sonradan kolonileştirildiğini ve koloniyle bağlatısı koptuktan sonra Ripley'nin ekip kurup gezegene geri dönmesini konu ediniyor.

  • 91 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    91 | 100

    10) Yaratık (Alien) 1979 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Ridley Scott

    Oyuncular: Sigourney Weaver,  Tom Skerritt,  John Hurt,  Ian Holm,  Harry Dean Stanton

    Film, tarihin en ünlü uzay gemisi Nostromo'nun  görevini tamamlamış bir şekilde Dünya'ya geri dönerken başka bir gezegenden bir yardım çağrısı almasını, gemi mürettebatının bu bilinmedik gezegene iniş yaptıktan sonra bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaşınca sıra dışı ve ürkütücü macerasını anlatıyor.

  • 92 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    92 | 100

    9) Prestij (The Prestige) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan

    Oyuncular: Christian Bale,  Hugh Jackman,  Scarlett Johansson,  Michael Caine,  Rebecca Hall

    Film, iki genç sihirbazın başlarda arkadaş ve ortak olarak yola çıkan ancak en büyük numaralarında işler ters gittikten sonra ezeli düşman olup birbirleriyle olan rekabeti ve üstün gelme savaşını anlatıyor.

  • 93 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    93 | 100

    8) Terminatör 2: Kıyamet Günü (Terminator 2: Judgment Day) 1991 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: James Cameron

    Oyuncular: Arnold Schwarzenegger,  Linda Hamilton,  Edward Furlong,  Robert Patrick,  Dean Norris

    Sarah'ın oğlu John Connor, makinelere karşı insan direnişinin gelecekteki lideridir. 2029 yılında makineler geçmişe, John Connor'ı öldürmeye programlanan gelişmiş T-1000 robotunu gönderir. Bir diğer robot olan T-800 modeli ise John'u korumak için geçmişe gönderilir.

  • 94 En iyi 100 bilim kurgu filmi
    94 | 100

    7) Geleceğe Gönüş (Back to the Future) 1985 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Robert Zemeckis

    Oyuncular: Michael J. Fox,  Christopher Lloyd,  Lea Thompson,  Crispin Glover,  Thomas F. Wilson

    Deli dolu bilim adamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir ve bu icadı ilk kulanan Marty yanlışlıkla geçmişe gider. Yaklaşık 30 yıl öncesine dönen Marty burada bir kazaya sebep olur ve anne ile babasının tanışmasını engeller. Olayın sonucunda kendisi de hiç doğmamış olacağı için bu durumu düzeltmesi gerekecektir.

  • 95 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    6) Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut (Star Wars: Episode IV - A New Hope) 1977 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: George Lucas

    Oyuncular: Mark Hamill,  Harrison Ford,  Carrie Fisher,  Alec Guinness,  Anthony Daniels

    Luke Skywalker amcası ve teyzesiyle tarım işinde uğraşmaktadır ancak jedi olmak istemektedir. Şeytani bir imparator galaksiyi ele geçirir ve Ölüm Yıldızı denilen, gezegenleri yok edebilecek güce sahip olan bir gemi inşa eder. Kahramanlarımız Ölüm Yıldızı'nı yok etmek için imparatora savaş açarlar.

  • 96 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    5) Yıldızlararası (Interstellar) 2014 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Christopher Nolan

    Oyuncular: Matthew McConaughey,  Anne Hathaway,  Jessica Chastain,  Elyes Gabel,  Wes Bentley

    Film, dünyada yaşam sona ererken, bir grup araştırmacının bulunduğumuz galaksinin ötesine yolculuk ederek insanlığın yaşamını sürdürmesinin mümkün olup olmaması için keşfe çıkmasını konu ediniyor.

  • 97 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    4) Avengers. Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) 2018 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Chris Hemsworth,  Mark Ruffalo,  Chris Evans,  Scarlett Johansson,  Chadwick Boseman

    Dünya bir kez daha tehlike altındadır. Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi yine kahramanlarımızın elindedir. Ancak Demir Adam ve Kaptan Amerika'nın arasında yaşanan olayların sonrasında bölünen ve birbirlerinden uzaklara savrulan kahramanlarımız, Thanos'u yenmek için tekrar bir araya gelip tüm güçleriyle savaşmalıdır.

  • 98 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    3) The Matrix 1999 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Andy Wachowski,  Lana Wachowski

    Oyuncular: Keanu Reeves,  Hugo Weaving,  Laurence Fishburne,  Carrie-Anne Moss,  Joe Pantoliano

    Gündüzleri bir şirkette bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson, geceleri Neo nickname'iyle "hacker"lık yapmaktadır. Ancak yaşadığı sandığı hayatı sorgularken Morpheus sayesinde gerçek dünyaya adım atacak ve içindeki gücü keşfedecektir.

  • 99 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    2) Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back) 1980 / IMDb: 8.8 - Yönetmen: Irvin Kershner

    Oyuncular: Harrison Ford,  Mark Hamill,  Carrie Fisher,  Alec Guinness,  Billy Dee Williams

    İmparator, Darth Vader’ın da yardımıyla asileri ezerek evreni hakimiyeti altına almaya çalışır. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hoth gezegeninde olduğunu öğrenince birlikleri oraya gönderirler. Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Lea bir araya gelip İmparator'u engellemek için yeni bir mücadele vereceklerdir.

  • 100 En iyi 100 bilim kurgu filmi
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    1) Başlangıç (Inception) 2010 / IMDb: 8.8 - Yönetmen : Christopher Nolan

    Oyuncular: Leonardo DiCaprio,  Marion Cotillard,  Joseph Gordon-Levitt,  Ellen Page,  Michael Caine

    Rüya anında bilinçaltındaki sırları çalmakta uzman olan Cobb ve ekibinin daha da zor bir görevi vardır. Bu defa bir fikri çalmak değil onu bilinçaltına yerleştirmektir.

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