79) Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) 2017 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Judy Greer

Caesar, savaş yerine barışı seçse de Albay McCullough maymunları tamamen yok etmek için her yolu dener. Caesar da boyun eğmez ve iki ırkın kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.