100) Yıldız Geçidi (Stargate) 1994 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Roland Emmerich
Oyuncular: Djimon Hounsou, Kurt Russell, Kevin Durand, James Spader, Erick Avari
Mısır tarihi uzmanı arkeolog Dr. Daniel Jackson, araştırmaları sırasında eski bir geçit bulur. Bu geçit, Eski Mısır'ı andıran bir gezegene açılır. Albay O’Neil, komutasındaki askerlerle birlikte geçitten diğer tarafa geçerler ve androjen yarı tanrı RA'nın eline düşerler.
99) Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence) 2001 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, William Hurt
11 yaşında bir çocuk olan David'in aynı bir insan gibi davrandığı ve kendi de insan olduğuna inandığı için aslında yapay zekaya sahip bir robot olduğu hemen anlaşılamamaktadır. David aslında kim olduğunun farkına vardığında gerçekliğine kavuşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.
98) Ben, Robot (I, Robot) 2004 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Alex Proyas
Oyuncular: Will Smith, Shia LaBeouf, Simon Baker, Bridget Moynahan, James Cromwell
2035 yılında robotlar toplumda büyük rol oynamaktadır. Bilim adamı Dr. Miles Hogenmiller'in ölümünde katilin bir robot olmasından şüphelenilir. Bu cinayet davasını robotlara güvenmeyen Chicago Polis Ofisi’nden Del Spooner üstlenir. Ancak olaylar geliştikçe dava daha da karmaşık bir hal alır.
97) Deja Vu 2006 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Tony Scott
Oyuncular: Denzel Washington, Elle Fanning, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel
New Orleans’ta gerçekleşen bir patlamanın ardından olayı çözmek geçmişi izleyebilen bir son derece gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Ancak bu teknoloji Ajan Carlin'e patlamadan önce olayın akışını değiştirmek için tek bir fırsat sunar.
96) Çelik Yumruklar (Real Steel) 2011 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis
Yakın gelecekte, boks sporunun teknolojik bir hâl aldığı bir ortamda Charlie, bir yer altı boks ringinden diğerine geçmek için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamaktadır. Sonunda dibe vurunca kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör robot yapıp eğitmek üzere birlik olur. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir fırsat daha yakalarlar.
95) Öldüren Sis (The Mist) 2007 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Frank Darabont
Oyuncular: Thomas Jane, Alexa Davalos, Laurie Holden, Marcia Gay Harden, Toby Jones
Kuvvetli bir fırtına sonrası meydana gelen sis, tüm kasabayı kaplayınca insanları yiyerek beslenen yaratıkların varlığından haberdar olan insanlar, süpermarketin içinde sıkışmış durumdalardır. Bu sırada insanlar ikiye bölünür; bazıları intikam almak için tanrının bu yaratıklara hükmederek insanları kurban ettiğine inanırken, bazıları ise buna inanmaz.
94) Ben Efsaneyim (I Am Legend) 2007 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Francis Lawrence
Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Willow Smith, Charlie Tahan, Salli Richardson
Başarılı bir bilim adamı olan Robert Neville korkunç bir virüsün yayılmasına engel olamamıştır. Belki de New York’ta hayatta kalabilen tek insandır ancak üç yıl boyunca yaydığı radyo mesajları ile kendisi gibi hayatta kalan insanlara ulaşmaya çalışır. Direnme gücünü saylayan tek şey görevini tamamlama tutkusudur.
93) The Matrix Reloaded 2003 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Monica Bellucci
Film, makinelerin insanların elde kalan son şehri olan Zion'u bulma konusunda önemli aşamalar kat etmesini ve Neo'nun görevinin artık sadece kendisini değil, kurtulmuş insanlığı da bir kez daha kurtarmak zorunda olmasını konu ediniyor.
92) Gün Işığı (Sunshine) 2007 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Bong Joon-ho
Oyuncular: Chris Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne, Mark Strong, Cliff Curtis
2057 yılında insanlık, Güneş'in giderek yok olmasını izlemektedir. Buna bağlı olarakta Dünya da yok olmanın eşğindedir. Güneşi hayata döndürmek için bir grup astronot göreve gönderilir ancak başarılı olamazlar. 7 yıl sonra, Kaptan Kaneda liderliğinde bir başka grup aynı göreve gönderilir ve bu Dünya için son umuttur.
91) Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) 1997 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Barry Sonnenfeld
Oyuncular: Will Smith, Tommy Lee Jones, Tony Shalhoub, Fredric Lehne, Linda Fiorentino
Film, halktan gizlenen bir hükümet bürosunda çalışan Ajan K ve Ajan J'nin dünyamızı dünya dışından gelme olasılığı olan terörist saldırılara karşı korumalarını konu ediniyor.
90) Ant-Man 2015 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Hayley Atwell
Dr. Hank Pym, yaptığı deneylerde, maddelerin boyutlarını değiştirebilmeyi keşfeder. Bunu ilk önce kendi üzerinde test eder ve böceklerle iletişime geçmeyi başarır. Ancak yarattığı özel kostümü giyerek kötü güçlerle mücadele etmesi için Scott Lang'i seçer.
89) Kaynak (The Fountain) 2006 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Darren Aronofsky
Oyuncular: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn, Cliff Curtis, Ethan Suplee
Film, geçmiş, bugün ve gelecekten aşkı ve ölümsüzlüğü arayan üç ayrı hikâyenin kesişmesini konu alıyor.
88) Demir Adam 3 (Iron Man 3) 2013 / IMDb: 7.3 - Yönetmen: Shane Black
Oyuncular: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley
Tony Stark, bu sefer çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya gelir. Tony, özel hayatını yok eden bu düşmanı yenmek için olayların kaynağını araştıracak, en yakınlarını korumak için zeka ve cesaretin yanında içgüdülerine de ihtiyaç duyacaktır.
87) K-PAX 2001 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Iain Softley
Oyuncular: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly
Film, K-PAX adlı bir gezegenden geldiğini iddia eden ve psikiyatri kliniğindeki doktorların karşı çıkışlarına rağmen anlattığı geçmişinden vazgeçmeyen Prot isimli bir adamın hikayesini konu ediniyor.
86) Mesaj (Contact) 1997 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Jodie Foster, Matthew McConaughey, William Fichtner, John Hurt, David Morse
Astronom olan Dr. Arroway, bir gece Vega Yıldızı'ndan gelen sinyali keşfedince Amerika ayağa kalkar. Gelen bu sinyaller birleştirildiğinde bir teknolojik aracın yapım planını ortaya çıkarır.
85) Frekans (Frequency) 2000 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Gregory Hoblit
Oyuncular: Dennis Quaid, Jim Caviezel, Shawn Doyle, Elizabeth Mitchell, Andre Braugher
New York'ta bir itfaiyeci yakaladığı frekans sayesinde otuz yıl sonrasında yaşayan oğlu John sullivan ile iletişim kurmuştur. Oğlu, babasını bir yangın kazasında öleceği yönünde uyarır ve bunu dikkate alan baba bu sayede hayatta kalır. Ancak kaderi değiştimek, hayatın yepyeni sürprizleriyle yüzleşmelerine neden olacaktır.
84) Limit Yok (Limitless) 2011 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Neil Burger
Oyuncular: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Johnny Whitworth
Eddie, New York'ta düzensiz bir hayat süren ve başarılı olmayan bir yazardır. Günün birinde beyninin tüm kapasitesini kullanabileceği bir hapla tanışır. Bu hap onun paraya, akla, çekiciliğe sahip olmasını sağlar. Ancak Eddie, bir süre sonra bu durum için bedel ödeyecektir.
83) X-Men 2000 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Bryan Singer
Oyuncular: Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, James Marsden, Famke Janssen
Profesör Xavier, mutasyona uğamış birçok insanı yeteneklerini kontrol edebilmesi için bir okulda toplamıştır. X-Men ekibi, bir yandan politikacıların karalamalarıyla uğraşırken bir yandan da dünyayı kurtarmak için savaş vereceklerdir.
82) Geleceğe Dönüş III (Back to the Future Part III) 1990 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Elisabeth Shue, Lea Thompson
Dr. Brown, 1955 yılında kısılıp kalan Marty’yi kurtarmak için zamanda seyahat eder. Ancak 1885’e gelir ve DeLorean bozulur. Zamanın teknolojisi de yetmediği için burada takılan Doktor, Marty’ye bir mektup yazarak arabayı gömdüğü yeri söyler. Marty bu sayede arabayı bulur ve Doktoru kurtarmaya vahşi batıya gelir.
81) Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) 2015 / IMDb: 7.4 - Yönetmen: Joss Whedon
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Chris Evans, Mark Ruffalo
Tony Stark, barışın sağlanması için kullanılmayan bir sistemi yeniden başlatmak ister fakat işler hiç de umduğu gibi gitmeyince kahramanlarımız yeniden bir araya gelir. Ultron adlı yapay zeka ise insanoğlunun soyunu tüketmek için korkunç planlarını hayata geçirme fırsatı yakalar.
80) Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) 2017 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Zendaya Coleman
Kahramanların Savaşı'nın ardında Peter, Yenilmezler ekibinin bir üyesi olmak için kendisini Tony Stark'a kanıtlamaya çalışır. Bunun yanında lise eğitimine de devam eder. Peter, bir anda ortaya çıkan yeni düşmanı Vulture'ı durdurmak için mücadele verirken kendisini kanıtlamak adına da bir fırsat bulacaktır.
79) Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) 2017 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Judy Greer
Caesar, savaş yerine barışı seçse de Albay McCullough maymunları tamamen yok etmek için her yolu dener. Caesar da boyun eğmez ve iki ırkın kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.
78) Yaşam Şifresi (Source Code) 2011 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Ben Ripley
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Cas Anvar
Film, Yüzbaşı Colter Stevens'ın, bir trenin patlama olayını devletin geliştirdiği Yaşam Şifresi adlı program sayesinde son sekiz dakikayı defalarca yaşayıp yeni bilgiler edinerek çözmesini ve neden olan bombacıyı bulmasını konu ediniyor.
77) Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp) 2018 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, Laurence Fishburne
Scott Lang hem bir süper kahraman hem de bir baba olarak yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla boğuşurken hayatını dengede tutmaya çalışır. Hope van Dyne ve Dr. Hank Pym acil bir görevle Scott'un kapısını çalar. Scott; bir kez daha kostümünü giyecek ve The Wasp ile iş birliği yaparak geçmişin sırlarını çözmeye çalışacaktır.
76) X-Men 2 2003 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Bryan Singer
Oyuncular: Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, James Marsden, Famke Janssen
Film, mutantları yok etmek isteyen William Stryker'ın harekete geçmesini ve bunu engellemek için Profesör Xavier ile Magneto’nun işbirliğini konu ediniyor.
75) Predestination 2014 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig
Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor, Freya Stafford, Christopher Kirby
Film, zamanda yolculuk ederek olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye çalışan ve suçluları yakalamak için çabalayan bir ajanın hikayesini anlatıyor.
74) RoboCop 1987 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Paul Verhoeven
Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood Smith
Geleceğin Detroit’inde bir çatışma sırasında öldürülen polis Alex'in bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilir. Şehrin yeni koruyucusu RoboCop, şuçlularla mücadele etmeye hazırdır.
73) Black Panther 2018 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman
Babası öldükten sonra Wakanda'nın yeni kralı olan T'Challa (Black Panther), hakkı olan tahta sahip çıkmak için halkına geri döner. Ancak eski bir düşman yeniden ortaya çıkar ve T'Challa'nın yeterliliği, büyük bir çatışma meydana gelince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmeli, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumalıdır.
72) İsyan (Equilibrium) 2002 / IMDb: 7.5 - Yönetmen: Kurt Wimmer
Oyuncular: Christian Bale, Sean Bean, Dominic Purcell, William Fichtner, Emily Watson
III. Dünya Savaşı sonlanmıştır ve toplum zor da olsa savaşın sonuçlarıyla yüzleşmeye mecbur bırakılmıştır. Gelen faşist ve baskıcı sistem, insanları bu sonuçlara alıştırabilmek için onların duygularını kontrol altında tutmaya çabalarken, insanların ilgi duyabileceği her şey yasaklanmıştır.
71) Ready Player One 2018 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Hannah John-Kamen
Film, Wade Watts'ın yakın gelecekte yaratılan sanal gerçeklik evreni OASIS'teki büyük yarışmaya katımasını ve kendini gizemin, tehlikenin, keşfin fantastik evreninde, zorlu bir hazine avında bulmasını anlatıyor.
70) 28 Gün Sonra (28 Days Later...) 2002 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Danny Boyle
Oyuncular: Cillian Murphy, Brendan Gleeson, Naomie Harris, Luke Mably, Christopher Eccleston
Film, araştırma laboratuarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan ölümcül bir virüsün İngiltere'yi tehdit altına almasını, ve insankların bu virüsle olan mücadelesini konu ediniyor.
69) Godzilla 1954 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Ishirô Honda
Oyuncular: Takashi Shimura, Akihiko Hirata, Akira Takarada, Fuyuki Murakami, Sachio Sakai
Nükleer testler sonucunda denizde uyanan dinozorumsu dev canavar, nükleer nefesiyle dehşet saçar, gemileri batırır ve adaları yerle bir eder. Gojira adlı bu canavar rotasını Tokyo'ya çevirir. Gojira'yı durdurmanın bedeli oldukça ağır olacaktır.
68) Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) 2014 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Gary Oldman, Andy Serkis, Keri Russell, Toby Kebbell, Judy Greer
Caesar, kendisi gibi zeki olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmuştur. 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. İki türün de amacı yeni dünya düzeninde söz sahibi olmaktır.
67) Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) 2011 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, Tom Felton, Don Cheadle
Film, üzerilerinde yapılan deneyler sonucunda üstün zekaya sahip olan maymunların birleşip insanlara karşı savaşmasını konu ediniyor.
66) Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) 2018 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: John Krasinski
Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward
Kırsal bölgede sakin bir hayat süren ve henüz büyüme çağlarında olan iki çocuklu bir aile hiçbir şekilde konuşmadan, işaret diliyle anlaşmaktadır. Bunun nedeni ise konuşamıyor olmaları değil, aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmalarıdır. Ancak bir gün küçük çocuklarının oyun oynarken oyuncağından çıkan ses, bu sakin hayatı tepetaklak edecektir. Çünkü bu ses ailenin peşinde olan varlığın harekete geçmesine neden olacaktır.
65) Karanlık Şehir (Dark City) 1998 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Alex Proyas
Oyuncular: Jennifer Connelly, Melissa George, Kiefer Sutherland, Rufus Sewell, William Hurt
Tuhaf bir otel odasında gözünü açan ve vahşice işlenmiş bir dizi cinayetin zanlısı olarak arandığını öğrenen John Murdoch hiçbir şey hatırlamıyordur. Sadece polis değil, gizemli yabancılar da peşindedir.
64) Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of the Third Kind) 1977 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon, Bob Balaban
1945’te esrarengiz bir şekilde kaybolmuş bir uçak aniden Mojave Çölü’nde ortaya çıkar. Bir yolcu uçağının pilotu tanımlanamayan parlak bir nesneyle karşılaşır ve basit bir elektrik teknisyeni olan Roy Neary bir yakın karşılaşma yaşar. Hatta gördüğünü iddia ettiği UFO’dan geriye bir de güneş yanığı hatıra kalınca işi gücü bırakıp evde tuhaf bir projeye gömülür.
63) Ex Machina 2014 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Alex Garland
Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno, Chelsea Li
Dünyanın en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışan 24 yaşındaki Caleb, düzenlenen bir yarışmayı kazanır ve şirketin CEO'su olan Nathan'ın özel dağ evinde bir haftalık misafirlik ödülü kazanır. Ancak Ava isimli güzel ve dünyanın ilk gerçek yapay zekasına sahip robot kız Caleb'i beklemektedir.
62) Star Trek: Bilinmeze Doğru (Star Trek: Into Darkness) 2013 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: J.J. Abrams
Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg
Atılgan gemisi dünyaya geri çağrılır. Ancak çok güçlü bir terör örgütünün donanmalarını ve ona bağlı her şeyi yerle bir ettiğini, dünyayı kriz içinde bıraktığını görürler. Bitirmesi gereken bir kavgası olan Kaptan Kirk, tek kişilik kitle imha silahını yakalamak için savaş alanına doğru özel bir arayış başlatacaktır.
61) Beşinci Element (The Fifth Element) 1997 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, Chris Tucker, Mathieu Kassovitz
Film, 23'üncü yüzyılda şeytani bir gücün dünyayı yok etmeye çalışmasını ve tek kurtuluşun kimsenin ne olduğunu bilmediği beşinci elementin bulunmasını konu ediniyor.
60) Kelebek Etkisi (The Butterfly Effect) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Eric Bress, J. Mackye Gruber
Oyuncular: Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters, Logan Lerman, Cameron Bright
Çocukluğunda yaşadığı korkunç hatıralarıyla mücadele etmek zorunda kalan genç adam Evan zamanda yolculuk yaparak geçmişe gidebildiğini ve olayları değiştirebildiğini farkeder. Ancak her değişiklik hem kendi hayatını hemde çevresindeki insanların hayatını büyük ölçüde etkileyecektir.
59) Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) 2017 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: James Gunn
Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff
Ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak için farklı maceralara atılır ve Star Lord, gizemli geçmişinin sırlarını da çözülmeye başlayacaktır.
58) Azınlık Raporu (Minority Report) 2002 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Paul Wesley, Peter Stormare, Kathryn Morris
Psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başında olan Dedektif John Anderton, sistemin kusursuz işlediğine inanır. Ancak sistem birdenbire tersine dönünce her şey tepetaklak olur ve Anderton cinayetle suçlanır.
57) Gattaca 1997 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Andrew Niccol
Oyuncular: Jude Law, Uma Thurman, Ethan Hawke, Alan Arkin, Elias Koteas
Film, teknolojinin ve bilimin durmaksızın ilerlediği bir yüzyılda kusursuz insan modellerin üretilmesini ve özel amaçlar ve mevkiler için yaratılan bu süper insanların, eski insanlığın yerini almaya başlamasını ve onları hayattan soyutlamasını konu ediniyor.
56) Dünyanın Durduğu Gün (The Day The Earth Stood Still) 1951 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Robert Wise
Oyuncular: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Billy Gray
Klaatu isimli uzaylı dünyalıları daha yakından incelemek için kimliğini gizler ve bir eve sığınır. Bu evde bir anne ile oğlu yaşamaktadır. Giderek oluşan güven ortamı Klaatu'nun aslında kim olduğunu açıklamasıyla sonuçlanır ve bir süre sonra uzaylı dünyayı durdurur. Klaatu sözünü dinletmek için farklı bir yaklaşım kullanır.
55) Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier) 2014 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan
S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve kendisini, dünyayı tehlikeye atan entrika ağının içinde bulur. Kara Dul'u da yanına alan Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savaşır. Bunu yaparken de giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için mücadele verir.
54) X-Men: Birinci Sınıf (X-Men: First Class) 2011 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Matthew Vaughn
Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Alex Gonzalez, Rose Byrne
Film, Professor X ve Magneto'nun rakip olmadan önce Charles Xavier ve Erik Lensherr adıyla bilinen bu iki dostun kendileri gibi olağanüstü güçlere sahip insanlarla bir ekip kurmasını ve aralarında anlaşmazlık çıkınca bu ekibin ikiye bölünmesini anlatıyor.
53) Av (Predator) 1987 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: John McTiernan
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Kevin Peter Hall, Bill Duke, Shane Black
Film, Komutan Dutch ve ekibinin ormandaki uzaydan gelen yenilmez ve değişik dünyalardaki akıllı yaşam formlarını avlayan yaratığın peşinde olmasını anlatıyor.
52) Geleceğe Dönüş II (Back to the Future Part II) 1989 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Billy Zane, Elisabeth Shue
Marty ile çılgın bilim adamı dostu Dr. Brown bir kez daha zaman makinesi DeLorean’a başvuracaktır. Marty bu kez 2015 yılına gidecek ve henüz doğmamış çocuğuna yardım etmek zorunda kalacaktır. Tabi bunu yaparken yine ortalığı karıştıracaktır ve yol açtığı sorunları çözmek için yeniden geçmişe, sonra da geleceğe gidip gelecektir.
51) Avatar 2009 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi
Askeri bir şirket, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na’vi halkının gezegenini ve kaynaklarını incelemek üzere Avatar adlı bir program geliştirmiştir. Bu program sayesinde insanlar, yarı insan yarı Na’vi haline getirilir ve Pandora’ya gönderilirler. Programa gönüllü olan yarı felçli savaş gazisi Jake Sully ve Dr Grace Augustine Na'vi halkının arasına gönderilir.
50) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) 2016 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner, Paul Bettany
Fikir ayrılığına düşen kahramanlarımız iki gruba bölünür. Bir yanda Steve Rogers'ın liderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmadan insanlığı korumasını savunan grup, diğer yanda ise Tony Stark'ın liderliğindeki hükümet kontrolünü destekleyen grup.
49) Yerçekimi (Gravity) 2013 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Cuarón
Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney
Film zeki bir tıp mühendisi Dr. Ryan Stone ile deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin uzay gemisinin paramparça olması sonucu uzayda kayboluşunu anlatıyor.
48) Son Umut (Children of Men) 2006 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Alfonso Cuarón
Oyuncular: Clive Owen, Michael Caine, Ed Westwick, Julianne Moore, Charlie Hunnam
Dünya 2027 yılı itibari ile hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olur. Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken henüz ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır ve üremek diye bir şey gerçekleşememektedir.
47) Bay Hiçkimse (Mr. Nobody) 2009 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Jaco Van Dormael
Oyuncular: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger, Juno Temple, Rhys Ifans
Bay Hiçkimse, 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlü olan 117 yaşındaki Nemo adlı bir adamdır. Ölüm döşeğindeki Nemo genç bir çocukken bir peronda durduğunu ve trenin kalkmak üzere olduğunu hatırlar. Peki ne yapmalıdır? Annesiyle birlikte mi gitmeli, yoksa babasıyla mı kalmalıdır? Bu karar, sonsuz sayıda olasılığı doğuracaktır.
46) Serenity 2005 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Joss Whedon
Oyuncular: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Chiwetel Ejiofor, Summer Glau
Gezegen dışı bir göreve giden Serenity gemisinin mürettebatları uzayda buldukları ve yardım isteyen bir kişiyi gemilerine alırlar. İlk başta her şey normaldir ancak aldıkları kişini asıl amacı zamanla ortaya çıkmaya başlayınca işin durumu tamamen değişecektir.
45) Yasak Bölge 9 (District 9) 2009 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Neill Blomkamp
Oyuncular: Sharlto Copley, David James, Jason Cope, Vanessa Haywood, Nathalie Boltt
Film, 1982 yılında hayatta kalan son uzaylıların, yaşamlarını sürdürebilmek için dünyayı mesken tutmalarının hikayesini anlatıyor.
44) Geliş (Arrival) 2016 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma
Film, uzay araçlarının yeryüzünde farklı noktalara iniş yapmasıyla, üniversitede antik diller üzerine ders veren dilbilimci Dr. Louise Banks ve ekibinin uzaylıların geliş nedenini çözmeye çalışmasını konu ediniyor.
43) Ay (Moon) 2009 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Duncan Jones
Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott, Kaya Scodelario, Benedict Wong
Lunar Industries ile üç senelik bir kontrata imza atan Astronot Sam Bell, gezegenimizi besleyen önemli enerji kaynaklarından olan Helium-3'ü keşfetmek üzere Ay'ın karanlık bir köşesine göderilmiştir. Görevi sırasında kaza sonucu uydu bağlantısının kopması tüm iletişimini kaybetmesine sebep olur. Sam'i artık daha da zor zamanlar beklemektedir.
42) Demir Adam (Iron Man) 2008 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Jon Favreau
Oyuncular: Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Jeff Bridges
Dahi, milyorner, zampara, hayırsever olan Tony Stark teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken yaralanır ve esir düşer. Kaçıranlar, ondan kendileri için füze yapmasını isteyince, Tony zekasını kullanarak farklı bir kaçış yolu planlayıp füze yerine kendisine zırh yapar.
41) E.T (E.T. The Extra-Terrestrial) 1982 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Drew Barrymore, Peter Coyote, C. Thomas Howell, Henry Thomas, Robert MacNaughton
Film, 10 yaşında olan Elliott'ın uzaydan gelen sevimli bir misafirle başlayan dostluğunu ve aralarındaki bağın giderek güçlenmesini konu ediniyor.
40) Thor: Ragnarok 2017 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Idris Elba
Thor Asgard'tan uzakta acımasız Hela'nın tutsağı olmuştur. Üstelik Hela Thor'un güçlü çekici Mjölnir'i de yok etmiştir. Eğer Ragnarok gerçekleşirse bütün Asgard yok olacaktır. Çıkış yolu bulamayan Thor, Asgard'ı kurtarmak için önce özgür kalmalı ve bunun içinde eski dostu Hulk'la olan ölümcül yarışmayı kazanmalıdır.
39) Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) 2014 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Doug Liman
Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong, Jeremy Piven
Binbaşı William Cage ofis içi çalıştığı için hiç çatışmaya katılmamıştır. Ancak kendisini bir anda intihar görevinde bulur ve birkaç dakika içinde öldürülür. Hemen ardından tuhaf bir şekilde uyanır, aynı şeyleri tekrar yaşar ve tekrar ölür. Bu zaman döngüsünde giderek güçlenen Cage, Özel Kuvvetler savaşçısı Rita Vrataski ile dünyayı yerle bir etmiş uzaylılarla savaşarak zafere ulaşmaya çalışırlar.
38) Deadpool 2 2018 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz
Bir yanda kahramanlık işlerini devam ettiren bir yandan da gündelik hayatını sürdüren Deadpool, kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki yaşamaktadır. Kahramanımızın düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, ise Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip, birbirinden farklı karakterlerden oluşan X-Force ekibini toplayacaktır.
37) Deadpool 2016 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Tim Miller
Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Ed Skrein, Karan Soni
Eski bir Özel Kuvvet askeri olan Wade Wilson, üzerinde uygulanan zorlu bir deney sonucu hızlı bir şekilde kendini iyileştirme gücüne sahip Deadpool olunca olaylar gelişir.
36) X-Men Geçmiş Günler Gelecek (X-Men: Days of Future Past) 2014 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Bryan Singer
Oyuncular: Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Anna Paquin, Nicholas Hoult
Mutantların soyu tükenmek üzeredir. Magneto ve Charles Xavier güçlerini birleştirerek Sentinel'lerin yarattığı vahşeti durdurmak için mücadele verirler. Ancak bunun yolu zamanda yolculuk yapmakolduğundan Wolverine geçmişe gönderilir. Çünkü Wolverine kendi kendini iyileştirebildiğinden zamanda yolculuğun onda yol açabileceği yan etkiler yok olacaktır. Amaçları, Trask Industries'in ürettiği Sentinel'lerin yapım aşamasına engel olmaktır.
35) Maymunlar Cehennemi (Planet of the Apes) 1968 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Franklin J. Schaffner
Oyuncular: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, James Whitmore, Linda Harrison
Bir grup astronot, uzun yolculuğun ardından bilmedikleri bir gezegene iniş yapar. Burada konuşan, avlanan, adeta insanla yer değiştirmiş, medeniyet kurmuş maymunlar yaşamaktadır. Astronotlardan George Taylor esir edilir ve tam üzerinde deney yapılacağı anda maymunlardan Dr. Zaius, Taylor'ın konuşulanları anlayan, maymunlar kadar zeki bir insan olduğunu fark eder.
34) Ghost in the Shell 1995 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Mamoru Oshi
Seslendirenler: Atsuko Tanaka, Akio Ohtsuka, Tamio Ôki, Iemasa Kayumi, Kôichi Yamadera
Film, 2030'lu yıllara gelinen Dünya'da teknolojinin çok gelişmiş olmasını, insanların artık sanal gerçeklikte yaşamasını ve bakanlık tarafından yaratılan Puppet Master adlı yetenekli ajanın kendine beden bulmaya çalışmasını konu ediniyor.
33) Star Trek 2009 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: J.J. Abrams
Oyuncular: Chris Pine, Eric Bana, Chris Hemsworth, Winona Ryder, Zoe Saldana
Evren tehdit altındadır. Atılgan ve ekibi bu durum için savaş verece ve Kaptan Kirk ile Spock arasındaki mücadele keskin bir şekilde devam edecektir.
32) Aşk (Her) 2013 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Spike Jonze
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Bill Hader
Film, Los Angeles'ta yakın gelecekte başkaları için duygusal ve kişisel mektuplar yazarak hayatını kazanan romantik Theodore'un hikayesini anlatıyor.
31) Brazil 1985 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Terry Gilliam
Oyuncular: Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro, Ian Holm, Michael Palin
Günümüzden uzak bir gelecekte geçen filmde, devlet memuru olan Sam Lowry, işinden ve teknolojiden oldukça bunalmıştır ve bunlardan kaçmak için hayal ve rüyalarına sığınmaktadır. Ancak rüyalarında sürekli aynı kadını kurtardığını görür. Jill Layton ise terörist olmakla suçlanan geçn bir kadındır. Sam, Jill ile tanıştıktan sonra onun rüyalarındaki kız olduğunu anlayacaktır.
30) Terminatör (The Terminator) 1984 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Bill Paxton, Lance Henriksen
2029 yılında dünya, makineler tarafından kontrol edilmektedir. Bir grup insanlık direnişçisi ise makinelere karşı mücadele vermektedir. Daha güçlü olmak isteyen makineler geçmişe, insanlık direnişinin eski önderlerinden Sarah Connor’ı öldürmesi için yaratılan Terminatör'ü gönderir. Böylece gelecekte insanlığın direniş lideri olacak oğlu John Connor'ın da doğmasını engelleyeceklerdir.
29) Marslı (The Martian) 2015 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Sean Bean, Kate Mara, Sebastian Stan, Jessica Chastain
Ridley Scott'ın yönetmenliğindeki film, Mars’taki görevi sırasında çıkan şiddetli bir fırtınayla ekipten ayrı kalan ve bulunamayınca ölmüş olarak kabul edilen Mark Watney isimli bir astronotu anlatıyor.
28) 12 Maymun (Twelve Monkeys) 1995 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Terry Gilliam
Oyuncular: Brad Pitt, Bruce Willis, David Morse, Madeleine Stowe, Christopher Plummer
Tehlikeli bir virüs yaklaşık 5 milyar insanın ölümüne neden olmuştur. Geriye kalan insanlar yer altında yaşamaya devam ederken virüsü yok etmek için bir çözüm bulurlar ve zamanda geri gidebilecekleri bir zaman makinesi icat ederler.
27) Solaris 1971 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Andrey Tarkovski
Oyuncular: Donatas Banionis, Natalya Bondarchuk, Jüri Järvet, Nikolai Grinko, Vladislav Dvorzhrtsky
Bilinç sahibi bir gezegen olan Solaris, dünyadan gelen insanların zihinlerine ve bilinçaltına oyunlar oynayarak hafızalarında kalan olayları maddeleştirir. Bu gezegeni araştırmak için kurulan üsse, ölen meslektaşının yerine gönderilen yeni kişi, kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
26) Mad Max: Fury Road 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: George Miller
Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley, Nathan Jones
Film, geçmişi yüzünden, hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inanan Mad Max'in hikayesini anlatıyor.
25) Karanlık Yolculuk (Donnie Darko) 2001 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Richard Kelly
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell, Drew Barrymore, Katharine Ross
Donnie Darko isimli genç bir gece insan-tavşan karışımı olan bir yaratık tarafından odasından çıkarılır ve dünyanın sonunun geldiğini söyler. Donnie ise bu gizemli tavşanın peşine düşer.
24) Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) 2014 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: James Gunn
Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Benicio Del Toro, Karen Gillan, Lee Pace
Peter Quill, tüm evreni tehdit eden Ronan'ın çok istediği esrarengiz bir gök cismini çalar. Başına ödül konan ve Ronan'dan kurtulmak isteyen Peter, birbirinden tamamen farklı bir dörtlü ile anlaşma yapmak zorunda kalacaktır.
23) The Truman Show 1998 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Peter Weir
Oyuncular: Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah Emmerich, Natascha McElhone
Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan Truman, güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahiptir. Bir gün öldüğünü sandığı babasını görünce her şey karmaşık bir hal alır ve Truman sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlar.
22) Şey (The Thing) 1982 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: John Carpenter
Oyuncular: Kurt Russell, John Carpenter, Keith David, Richard Masur, Adrienne Barbeau
Film, bir araştırma ekibinin Antartika'da 100 yıldan beri karların altında kalmış bir "Şey" keşfetmesini ve ondan sonraki olayları konu ediniyor.
21) Jurassic Park 1993 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson, Ariana Richards
Fosilleşmiş bir sivrisinekten çıkarılan dinozor kanı, bilim adamlarına DNA ile yeniden dinozor yaratma fırsatı sunar. Dr. Hammond, bu DNA sayesinde genetik olarak dinozorlar geliştirir ve özel bir hayavanat bahçesi açar. Dinozor embriyolarını ele geçirmek isteyen biri güvenlik sistemini devre dışı bırakınca, tüm dinozorlar serbest kalırlar.
20) Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 2017 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright
İlk filmin hikayesinin 30 yıl sonrasını anlatan devam halkası, Los Angeles Polis Departmanı'nda görevli Memur K'nın insanlığı kaosa sokacak bir sırrı ortaya çıkarmasını ve bu felaketin önüne geçebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan yardım almasını konu ediniyor.
19) Logan 2017 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: James Mangold
Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Dafne Keen, Stephen Merchant
Yakın gelecekte, yaşlanmış ve yorgun olan Logan'ın tek amacı hasta olan Profesör X'i Meksika sınırında saklamaktır. Ancak Logan'ın bu mücadelesi karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir Mutant'ın gelişiyle sona erecektir.
18) Yenilmezler (The Avengers) 2012 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Joss Whedon
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Chris Evans
Dünyanın güvenliği tehdit altındadır. Beklenmedik bir düşmanla karşılaşan SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki Nick Fury, dünyayı kurtarabilmek için süper kahramanlardan oluşan bir ekip kuracaktır.
17) Bıçak Sırtı (Blade Runner) 1982 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Darly Hannah, Edward James
Replikant adlı dış görünümü insan türünden ayırt edilemeyen robotlar, tehlikeli ve illegal işlerin halledilmesi için kullanılır. Bu robotlar, Blade Runner isimli özel polisler tarafından yakalanır. Uzman bir Blade Runner olan Rick Deckard görevinden ayrılmayı düşündüğü anda Los Angeles'a gelen bir grup replikantı yakalamak zorunda kalacaktır ancak milyonlarca yaşayan insanın olduğu şehirde bu hiç kolay olmayacaktır.
16) V for Vendetta 2005 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: James McTeigue
Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry
Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece baskıyla yönetilen 2020 İngilteresi'nde korkuyla sindirilmiş halka egemenliği geri verebilmek için şiddedete başvuran bir adamı konu alıyor.
15) Metropolis 1927 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Fritz Lang
Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp
Tüm zamanların en başarılı bilim kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Metropolis, insanların yeraltında makinelerle birlikte yaşayan sınıf ve yukarıda daha konforlu bir yaşam süren yönetici sınıf olarak ikiye ayrılmasını ve Lang'in bölünmüş toplumsal yapıyı bir aşktan yola çıkarak uzlaştırmaya çalışmasını anlatıyor.
14) Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) 1971 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Stanley Kubrick
Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Steven Berkoff, Adrienne Corri
Geleceğin Britanyası'da, şiddet bağımlısı gençlerden oluşan bir çete çevresine dehşet saçmaktadır. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır ancak hapse atılmaz. İnsan doğasına ayrkırı bir şiddet deneyinde kobay olarak kullanılır.
13) 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey) 1968 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Stanley Kubrick
Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Robert Beatty, Daniel Richter
Bir uzay gemisi Ay'dan gelen esrarengiz sinyallerin ardındaki siyah taşı keşfeder. Sinyaller Jüpiter’e gitmektedir. On sekiz ay sonra Discovery’nin güvertesinde, astronotlar David Bowman ve Frank Poole Jüpiter’in gölgesine doğru yola çıkarlar.
12) Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) 2004 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Michel Gondry
Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, Elijah Wood
Joel Barish'in eski sevgilisi Clementine yaşadıkları iki yıllık ilişkiye dair tüm anılarını teknolojik bir deneyle sildirince, Joel de aynı işlemi kendi üzerinde uygulatmaya karar verir. Ancak işlem sırasında yaşanılan güzel günler gözleri önüne gelince pişman olur ve işlem durdurmak için mücadele eder.
11) Yaratık 2 (Aliens) 1986 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn, Bill Paxton, Lance Henriksen
Yaratık filminden 57 yıl sonrasını anlatan film, Nostromo’da hayatta kalan tek kişi olan Ellen Ripley’in yıllar sonra uyanmasını, yaratıkları buldukları gezegenin sonradan kolonileştirildiğini ve koloniyle bağlatısı koptuktan sonra Ripley'nin ekip kurup gezegene geri dönmesini konu ediniyor.
10) Yaratık (Alien) 1979 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt, Ian Holm, Harry Dean Stanton
Film, tarihin en ünlü uzay gemisi Nostromo'nun görevini tamamlamış bir şekilde Dünya'ya geri dönerken başka bir gezegenden bir yardım çağrısı almasını, gemi mürettebatının bu bilinmedik gezegene iniş yaptıktan sonra bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaşınca sıra dışı ve ürkütücü macerasını anlatıyor.
9) Prestij (The Prestige) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall
Film, iki genç sihirbazın başlarda arkadaş ve ortak olarak yola çıkan ancak en büyük numaralarında işler ters gittikten sonra ezeli düşman olup birbirleriyle olan rekabeti ve üstün gelme savaşını anlatıyor.
8) Terminatör 2: Kıyamet Günü (Terminator 2: Judgment Day) 1991 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Dean Norris
Sarah'ın oğlu John Connor, makinelere karşı insan direnişinin gelecekteki lideridir. 2029 yılında makineler geçmişe, John Connor'ı öldürmeye programlanan gelişmiş T-1000 robotunu gönderir. Bir diğer robot olan T-800 modeli ise John'u korumak için geçmişe gönderilir.
7) Geleceğe Gönüş (Back to the Future) 1985 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Robert Zemeckis
Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson
Deli dolu bilim adamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir ve bu icadı ilk kulanan Marty yanlışlıkla geçmişe gider. Yaklaşık 30 yıl öncesine dönen Marty burada bir kazaya sebep olur ve anne ile babasının tanışmasını engeller. Olayın sonucunda kendisi de hiç doğmamış olacağı için bu durumu düzeltmesi gerekecektir.
6) Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut (Star Wars: Episode IV - A New Hope) 1977 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: George Lucas
Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels
Luke Skywalker amcası ve teyzesiyle tarım işinde uğraşmaktadır ancak jedi olmak istemektedir. Şeytani bir imparator galaksiyi ele geçirir ve Ölüm Yıldızı denilen, gezegenleri yok edebilecek güce sahip olan bir gemi inşa eder. Kahramanlarımız Ölüm Yıldızı'nı yok etmek için imparatora savaş açarlar.
5) Yıldızlararası (Interstellar) 2014 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Elyes Gabel, Wes Bentley
Film, dünyada yaşam sona ererken, bir grup araştırmacının bulunduğumuz galaksinin ötesine yolculuk ederek insanlığın yaşamını sürdürmesinin mümkün olup olmaması için keşfe çıkmasını konu ediniyor.
4) Avengers. Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) 2018 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman
Dünya bir kez daha tehlike altındadır. Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi yine kahramanlarımızın elindedir. Ancak Demir Adam ve Kaptan Amerika'nın arasında yaşanan olayların sonrasında bölünen ve birbirlerinden uzaklara savrulan kahramanlarımız, Thanos'u yenmek için tekrar bir araya gelip tüm güçleriyle savaşmalıdır.
3) The Matrix 1999 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Hugo Weaving, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano
Gündüzleri bir şirkette bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson, geceleri Neo nickname'iyle "hacker"lık yapmaktadır. Ancak yaşadığı sandığı hayatı sorgularken Morpheus sayesinde gerçek dünyaya adım atacak ve içindeki gücü keşfedecektir.
2) Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back) 1980 / IMDb: 8.8 - Yönetmen: Irvin Kershner
Oyuncular: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Alec Guinness, Billy Dee Williams
İmparator, Darth Vader’ın da yardımıyla asileri ezerek evreni hakimiyeti altına almaya çalışır. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hoth gezegeninde olduğunu öğrenince birlikleri oraya gönderirler. Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Lea bir araya gelip İmparator'u engellemek için yeni bir mücadele vereceklerdir.
1) Başlangıç (Inception) 2010 / IMDb: 8.8 - Yönetmen : Christopher Nolan
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Michael Caine
Rüya anında bilinçaltındaki sırları çalmakta uzman olan Cobb ve ekibinin daha da zor bir görevi vardır. Bu defa bir fikri çalmak değil onu bilinçaltına yerleştirmektir.
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