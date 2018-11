19 | 40

Tina: Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? 1993 (What’s Love Got to Do With It)

Tina Turner'ın çok satan otobiyografik kitabından Kate Lanier tarafından sinemaya uyarlanan, Brian Gibson tarafından yönetilen film, rock müziğinin kraliçesi Tina'nın yükselişini ve baskıcı, dayakçı eşi Ike Turner'dan nasıl kurtulduğunu konu alıyor...