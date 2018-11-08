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Mozart (Tom Hulce) ise kibirli, küstah, enerji dolu, neşeli bir gençtir. Salieri, Mozart'ın dehasını herkesten daha iyi anlar. Öyle büyük bir yeteneği kendisine değil de şımarık bir gence verdiği için Tanrı'ya isyan eder... Bu arada, Mozart'ın hayatı, bestelediği birbirinden güzel eserlere rağmen bir türlü rayına girmez. Salieri bu düşüşü uzaktan, acımasız bir zevkle izler... Milos Forman'ın yönettiği film, 1985'te en iyi film dahil 8 Oscar birden kazandı.