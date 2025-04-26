En iyi 5 teen slasher korku filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 26.04.2025 - 09:05 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:05
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Çığlık'tan (Scream) Elm Sokağında Kâbus (A Nightmare On Elm Street), Peşimdeki Şeytan'dan (It Follows) Teksas Katliamı'na (Texas Chainsaw Massacre) 'sinema tarihinin en iyi 5 teen slasher korku filmi'ni anlattı.
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