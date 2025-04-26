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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 teen slasher korku filmi

        En iyi 5 teen slasher korku filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 09:05 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:05
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        En iyi 5 teen slasher korku filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Çığlık'tan (Scream) Elm Sokağında Kâbus (A Nightmare On Elm Street), Peşimdeki Şeytan'dan (It Follows) Teksas Katliamı'na (Texas Chainsaw Massacre) 'sinema tarihinin en iyi 5 teen slasher korku filmi'ni anlattı.

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        #MEHMET AÇAR
        #KADİR KAYMAKÇI
        #teen slasher korku filmleri
        #korku filmleri
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