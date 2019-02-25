91'nci Akademi (Oscar) Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen tören ile verildi. 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapılan tören efsanevi rock grubu Queen'in performansıyla başladı. Oscar'da, En İyi Film Ödülü Green Book'a giderken, En İyi Yönetmen Ödülü ise Roma filmi ile Alfonso Cuaron'un oldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Sarayın Gözdesi ile Olvia Colman'a verildi.

Efsanevi müzik grubunun hayatını konu alan Bohemian Rhapsody, En İyi Film Ödülü'nü alamasa da geceden eli boş dönmedi.

Bohemian Rhapsody filminde Queen'in solisti Freddy Mercury'i canlandıran Rami Malek, En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'na layık görüldü.

37 yaşındaki aktör ödülü kabul ettikten hemen sonra düştü. Sağlık ekibi düşüşün ardından Malek'in yanına koştu. Öte yandan oyuncunun bu düşüşü kazasız belasız atlatması yüreklere su serpti.

Rami Malek Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldıktan hemen sonra sevgilisi Lucy Boynton'u öpmüş, sahnede yaptığı konuşmasında kız arkadaşını sevdiğini söyledikten sonra "Aman Tanrım. Annem buralarda bir yerde olmalı. Benim bu halimi hiç görmedi ama sanırım şu an bana bakıyor" demişti.