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Oscar heyecanı başladı. Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde geri sayıma geçildi.
Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek ödül törenin öne çıkan filmleri 10'ar dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' ile 'The Favourite' oldu.
24 dalda dağıtılacak olan Oscar Ödülleri'nde adaylar şöyle;
EN İYİ FİLM
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
EN İYİ YÖNETMEN
Alfonso Cuarón
Adam McKay
Spike Lee
Paweł Pawlikowski
Yorgos Lantimos
EN İYİ KADIN OYUNCU
Yalitza Aparicio
Glenn Close
Olivia Colman
Lady Gaga
Melissa McCarthy
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Rami Malek
Viggo Mortensen
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams
Marina de Tavira
Regina King
Emma Stone
Rachel Weisz
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali
Adam Driver
Sam Elliott
Richard E. Grant
Sam Rockwell
EN İYİ KURGU
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
EN İYİ SES KURGUSU
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
EN İYİ KISA FİLM
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
EN İYİ SES EFEKTİ
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
EN İYİ KISA BELGESEL
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End Of Sentence
EN İYİ BELGESEL
Free Solo
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Border
Mary Queen of Scots
Vice
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
EN İYİ FİLM ŞARKISI
All The Stars
I'll Fight
The Place Where Lost Things Go
Shallow
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
The Ballad Of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
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