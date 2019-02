Oscar heyecanı başladı. Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde geri sayıma geçildi.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek ödül törenin öne çıkan filmleri 10'ar dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' ile 'The Favourite' oldu.

24 dalda dağıtılacak olan Oscar Ödülleri'nde adaylar şöyle;

EN İYİ FİLM

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice



EN İYİ YÖNETMEN

Alfonso Cuarón

Adam McKay

Spike Lee

Paweł Pawlikowski

Yorgos Lantimos



EN İYİ KADIN OYUNCU

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Olivia Colman

Lady Gaga

Melissa McCarthy



EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Rami Malek

Viggo Mortensen



EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams

Marina de Tavira

Regina King

Emma Stone

Rachel Weisz



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali

Adam Driver

Sam Elliott

Richard E. Grant

Sam Rockwell



EN İYİ KURGU

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice



EN İYİ SES KURGUSU

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma



EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns



EN İYİ KISA FİLM

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin



EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends



EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots



EN İYİ SES EFEKTİ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born



EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters



EN İYİ KISA BELGESEL

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End Of Sentence



EN İYİ BELGESEL

Free Solo

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG



EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma



EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born



EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story



EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Border

Mary Queen of Scots

Vice



EN İYİ ANİMASYON FİLM

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

EN İYİ FİLM ŞARKISI

All The Stars

I'll Fight

The Place Where Lost Things Go

Shallow

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings



EN İYİ UYARLAMA SENARYO

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born