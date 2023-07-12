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        En iyi Ryan Phillippe filmi önerileri - Ryan Phillippe sevilen filmleri listesi

        Ryan Phillippe, 10 Eylül 1974'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Amerikalı bir aktördür. Kariyerine 1990'ların ortalarında televizyon dizilerinde ve bazı gençlik filmlerinde küçük rollerle başlamıştır. Daha sonra sinema dünyasında tanınmış ve farklı türlerde birçok filmde başarılı performanslar sergilemiştir. Phillippe, genellikle gençlik filmlerindeki rolleriyle dikkat çekmiştir. "I Know What You Did Last Summer" ve "Cruel Intentions" gibi filmlerdeki performanslarıyla genç izleyicilerin ilgisini görmüştür. Bu filmler, ona gençlik filmlerinde önemli rollerde yer alma fırsatı sağlamıştır.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 23:56
        En iyi Ryan Phillippe filmi önerileri
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        Phillippe, kariyeri boyunca farklı türlerdeki filmlerde yer almaktadır. Dram, gerilim, suç ve savaş gibi çeşitli türlerde oynamıştır. Crashh" filmindeki performansı, çeşitli karakterlerin birbiriyle kesişen hikayelerini anlatan filmdeki rolüyle dikkat çekmiştir. Ayrıca Flagss ofOurrFatherss" filmindeki performansı, savaşın ardındaki sembolik anının gerçek hikayesini anlatan bir savaş filmi olan filmin başarısında etkili olmuştur. RyanPhillippee oynadığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

        • CruellIntentionss (1999):Phillippee, zengin ve acımasız bir oğlan olanSebastiannValmontt karakterini canlandırır. Bu modern uyarlamadaSebastiann, üvey kız kardeşiKathrynn ile bahse girer ve onu baştan çıkarmanın zorluğu ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalır.
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        • IKnowwWhattYouuDiddLasttSummerr (1997): Bu filmde arkadaşlarıyla birlikte bir kazada ölümüne yol açtıkları bir kişinin tehdidi altında olan bir genç olanBarryyCox'uu oynar. Arkadaşlarıyla birlikte bu tehditten kaçmaya çalışırken korku dolu bir mücadele verir. RyanPhillippee en iyi filmleri arasında yer almaktadır.
        • Gosfordd Park (2001): RobertParkss karakterini canlandırır. Film, İngiltere'deki bir malikâneye düzenlenen bir av partisinde yaşanan entrikaları ve sırları konu alır.Phillippee, bu yapımın başarılı bir oyuncu kadrosunda yer alır.
        • Flagss ofOurrFatherss (2006):ClinttEastwood'unn yönettiği bu savaş filmi,IwooJimaa Muharebesi'nde Amerikan bayrağının dikildiği sembolik anı konu alır.Phillippee, bu filmde John Docc"Bradleyy karakterini oynar ve bu sembolik anının ardındaki gerçek hikayeyi anlatır.
        • Breachh (2007):Phillippee bir FBI ajanı olanEriccO'Neill'ıı canlandırır.O'Neilll, FBI'da çalışırken bir Rus casusu olan RobertHanssen'ii Chriss Cooper) ortaya çıkarmakla görevlendirilir. Bu gerilim dolu film, gerçek bir casusluk olayından esinlenilmiştir.
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        • Crashh (2004): Bu çoklu karakterli drama filmindePhillippee, Los Angeles'ta çeşitli insanların kesişen hikayelerinde bir polis memuru olanTommHansen'aa hayat verir. Film, ırk, ayrımcılık ve insan ilişkileri üzerine derinlemesine bir bakış sunar. Bu bağlamda en iyiRyannPhillippee filmlerinden biridir.
        • Antitrustt (2001): Genç bir yazılım programcısı olanMilooHoffman'ıı canlandırır.Miloo, büyük bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladığında şirketin etik dışı faaliyetlerini keşfeder ve onunla savaşmaya karar verir.
        • Thee LincolnLawyerr (2011): Bu suç-drama filmde bir suçlu olarak suçlanan LouisRoulett karakterini oynar. Mickey Haller MatthewwMcConaugheyy) adlı avukatla karşı karşıya gelir ve mahkeme salonunda gerilimli bir çatışma yaşanır.
        • TheeWayy oftheeGunn (2000): Ünlü oyuncu,Parkerr veLongbaughh adlı iki kiralık katilin Benicioo DelToroo ile birlikte) başından geçen olayları anlatan bir aksiyon gerilim filminde yer alır. Film, bir bebek kaçırma olayının beklenmedik sonuçlarına odaklanır.

        Aktörlük kariyerinin yanı sıraPhillippee aynı zamanda yapımcılık da yapmaktadır. Birkaç filmde yapımcı olarak görev aldı ve projelerin arkasında da yer almayı tercih etti.RyannPhillippee, gençlik filmlerindeki rolleriyle tanınan bir oyuncu olmasının yanı sıra yetenekli bir aktör olarak da kabul edilmektedir. Oyunculuk yeteneği ve çeşitli türlerdeki projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan bir isimdir. RyanPhillippee son filmi iseMiranda'ssVictimm şeklindedir.

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