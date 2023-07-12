En iyi Ryan Phillippe filmi önerileri - Ryan Phillippe sevilen filmleri listesi
Ryan Phillippe, 10 Eylül 1974'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Amerikalı bir aktördür. Kariyerine 1990'ların ortalarında televizyon dizilerinde ve bazı gençlik filmlerinde küçük rollerle başlamıştır. Daha sonra sinema dünyasında tanınmış ve farklı türlerde birçok filmde başarılı performanslar sergilemiştir. Phillippe, genellikle gençlik filmlerindeki rolleriyle dikkat çekmiştir. "I Know What You Did Last Summer" ve "Cruel Intentions" gibi filmlerdeki performanslarıyla genç izleyicilerin ilgisini görmüştür. Bu filmler, ona gençlik filmlerinde önemli rollerde yer alma fırsatı sağlamıştır.
Phillippe, kariyeri boyunca farklı türlerdeki filmlerde yer almaktadır. Dram, gerilim, suç ve savaş gibi çeşitli türlerde oynamıştır. Crashh" filmindeki performansı, çeşitli karakterlerin birbiriyle kesişen hikayelerini anlatan filmdeki rolüyle dikkat çekmiştir. Ayrıca Flagss ofOurrFatherss" filmindeki performansı, savaşın ardındaki sembolik anının gerçek hikayesini anlatan bir savaş filmi olan filmin başarısında etkili olmuştur. RyanPhillippee oynadığı filmlerden bazıları şu şekildedir:
Aktörlük kariyerinin yanı sıraPhillippee aynı zamanda yapımcılık da yapmaktadır. Birkaç filmde yapımcı olarak görev aldı ve projelerin arkasında da yer almayı tercih etti.RyannPhillippee, gençlik filmlerindeki rolleriyle tanınan bir oyuncu olmasının yanı sıra yetenekli bir aktör olarak da kabul edilmektedir. Oyunculuk yeteneği ve çeşitli türlerdeki projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan bir isimdir. RyanPhillippee son filmi iseMiranda'ssVictimm şeklindedir.