En iyi Ryan Phillippe filmi önerileri - Ryan Phillippe sevilen filmleri listesi Ryan Phillippe, 10 Eylül 1974'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Amerikalı bir aktördür. Kariyerine 1990'ların ortalarında televizyon dizilerinde ve bazı gençlik filmlerinde küçük rollerle başlamıştır. Daha sonra sinema dünyasında tanınmış ve farklı türlerde birçok filmde başarılı performanslar sergilemiştir. Phillippe, genellikle gençlik filmlerindeki rolleriyle dikkat çekmiştir. "I Know What You Did Last Summer" ve "Cruel Intentions" gibi filmlerdeki performanslarıyla genç izleyicilerin ilgisini görmüştür. Bu filmler, ona gençlik filmlerinde önemli rollerde yer alma fırsatı sağlamıştır.