‘En iyi şirketler’de Türkiye’nin zirvesine yerleşen Sabancı’dan 9 ayda 1,2 trilyon TL kombine gelir

Sabancı, söz konusu dönemde enerji, banka ve finansal hizmetler, malzeme teknolojileri ve dijitalde gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürdü. Enerji iş kolunda, devreye aldığı 31’inci santraliyle toplam kurulu gücünü 4,2 GW üzerine taşıyan ve Türkiye’deki toplam kurulu gücünü 2028 sonuna kadar en az 6,25 GW’a çıkarmayı hedefleyen Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra depolama teknolojilerinde de öncü adımlar atmaya devam etti. Enerjisa Üretim bu kapsamda, hidrojen enerjisinden yüksek verimli rüzgâr türbinlerine kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapan Bandırma Enerji Üssü’nde Türkiye’nin ilk bakanlık onaylı Batarya Enerji Depolama Tesisi’ni devreye aldı. Öte yandan, sermayesinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD’de imzaladığı anlaşmalarla bu bölgedeki kapasitesini 790MW’a çıkardı.

Üçüncü çeyrekte de Türk ekonomisine desteğini kararlılıkla sürdüren Akbank, yılın ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar TL seviyesine çıkardı. Malzeme teknolojilerinde, Sabancı Holding’in küresel ayak izini günden güne genişleten iştiraki Çimsa, ABD pazarında beyaz çimento üretim faaliyetlerine ek olarak yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasiteli gri çimento öğütme tesisi yatırımını başarıyla devreye aldı. Ek olarak, Holding’in sinerji ve verimlilik odaklı yapılanma vizyonunun son örneği olarak Kordsa’nın Kratos markalı inşaat çözümleri, Çimsa’nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesine dahil edildi. Kratos çözümleri, Çimsa’nın 70’ten fazla ülkeye ulaşan geniş satış ve dağıtım ağıyla global pazarlarda daha güçlü bir etki yaratacak. Diğer yandan Sabancı Holding, malzeme teknolojilerindeki büyüme vizyonu ve Kordsa’ya duyduğu güven ışığında, şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla planlanan bedelli sermaye artırımında, kendi payına ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle kullanacağını açıkladı. Dijital teknolojilerde ise Avrupa ve Orta Asya’daki büyüme hamlelerini sürdüren Bulutistan, İngiltere’de kendi altyapısını kurarak bulut hizmetleri vermeye başlarken, Azerbaycan’ın ardından Özbekistan’da gerçekleştirdiği yeni yatırımıyla bölgesel gücünü artırdı.