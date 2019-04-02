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En kolay kandil simidi tarifi nedir? Kandil simidi nasıl yapılır? Ağızda dağılan en önemlisi bayatlamayan pastane usulü kandil simidi yapılışını haberimizde derledik. İsteğe göre mahlepli ya da mahlepsiz de yapabilirsiniz. İşte Mübarek günlerin aranılan lezzeti olan, kandil simidi tarifi ve malzemeleri...
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
125 gram margarin
2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı mahlep
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3-4 su bardağı kadar un
Üzeri için
2 yumurta akı
Susam (ya da çörek otu)
Hazırlanışı
İşe ilk önce derin bir kap hazırlayarak başlamanız gerekiyor. Aldığımız karıştırma kabının içerisinde un, kabartma tozu ve mahlebi ekleyerek harmanlayın.
Diğer bir tarafta oda sıcaklığında kendini bırakmış tereyağını bir çırpıcı yardımıyla kremamsı bir hal alana kadar karıştın. Daha sonra yağın içine yumurta sarısı, yoğurt, şeker ve tuzu ekleyip iyice birbirine karıştırın.
Hazırladığınız sıvı karışımı unlu katı karışıma ekleyerek kulak memesi kıvamına gelecek şekilde bir hamur hazırlayın.
Hamur dinlenirken elde kalan bir yumurta beyazını hafif köpürmeye yakın şekilde çırpın. Daha sonra çörek otu ve susamı yayvan bir tabağa boşaltın.
Sıra geldi şekil vermeye, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak kalınlığında 10'ar cm şeklinde şeritler hazırlayın. Bu şeritleri iki ucundan birleştirin ve birleşme yerlerini de tezgahta bastırarak yuvarlamak suretiyle kaybedin.
Elde ettiğiniz küçük simitleri önce yumurta akına sonra da ister çörek otu, ister susama batırın. Hazırladığınız simitleri tepsiye dizin. Simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-17 dakika civarında pişirin.
Simitler ilk etapta yumuşak olabilir rengi döndükten sonra fırından alın aksi takdirde yanar ve kurur. Simitler dinlendikçe sertleşecek ve kıyır kıvamına gelecektir.
Afiyet Olsun...
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