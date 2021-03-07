Türkiye'nin en romantik yeri seçildi

2020’nin hayalleri 2021’in yaz aylarına ertelendi. Enuygun, 2021 yılının ‘En’lerini derledi.

EN ROMANTİK ŞEHİR: NEVŞEHİR

Takipçiler “Sence Türkiye’nin en romantik şehri neresi?” sorusuna en çok Nevşehir Kapadokya cevabını verdi. Peri bacalarının manzarasını beraber izlemek herkesin hayali. Özellikle birçok evlilik teklifine şahit olan Kapadokya, mağara otelleriyle balayı için de çok sık tercih ediliyor. Sabahın erken saatlerinde havalanan balonları izleyebileceğiniz Kapadokya otelleri, romantik bir tatil için gereken her şeyi sunuyor. Türkiye’nin en romantik şehri sorusuna Nevşehir’den sonra en çok gelen diğer cevaplar arasında Antalya, İstanbul ve İzmir de bulunuyor. Bu şehirleri Muğla takip ediyor.

EN ÇOK İTALYA VE HOLLANDA ÖZLENDİ

2020 yılında yurt dışı seyahat planı olanlar en çok üzülenler oldu. İlk başlarda kısa süreli olacağını düşündüğümüz yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesi, sandığımız gibi kısa süreli olmadı. “2021’de EN çok seyahat etmek istediğin yer neresi?” sorusuna Enuygun takipçilerinin çoğundan İtalya ve Hollanda yanıtı geldi. İtalya’da şehir olarak Roma, Floransa ve Venedik öne çıkarken Hollanda’da en çok Amsterdam özlendi. Japonya, Küba, Norveç ve Finlandiya da en çok özlenen yerler arasında yer aldı. Türkiye’de en çok seyahat etmek istenen yerler ise İzmir, Gaziantep, Urfa, Adana, Kars ve Antalya oldu.

EN AZ BİLİNEN YÖRESEL LEZZET

Yurt içi seyahatlerin artmasıyla birlikte yöresel mutfaklar da daha çok bilinmeye ve tercih edilmeye başlandı. İskender, Adana kebap, mantı, baklava, sarma gibi dünyaca ünlü yemeklerimizin yanında yöresel binlerce lezzetimiz var. Ankete katılanlara bu sefer az bilinen yöresel lezzetleri soruldu ve takipçilerin %74’ü sütlü biber turşusunu bilmediklerini söyledi. Trakya yöresinde yapılan sütlü biber turşusu en az bilinen yöresel lezzet olurken Antalya’nın tahinli piyazı ve Mersin’de yapılan batırık ise %62 oranla az bilinen lezzetler arasında.

YURT İÇİ SEYAHATLERİ REVAÇTA

2021 yılında yurt içi ağırlıklı seyahat planları ön planda olacak. Türkiye’de doğaya yönelik tatiller, karavan yolculukları, glamping ve ekolojik seyahat gibi tatil çeşitlerini, 2021’de sosyal medyada da sık sık göreceğiz. 2021 seyahat trendleri ile ilgili yapılan ankete katılanların %55’i yurt içi tatillerinin 2021’de daha çok tercih edileceğini düşünüyor. Özellikle doğayla baş başa olmak isteyenler için Erikli, Assos, Gökçeada, Rize, Ordu gibi birçok farklı destinasyon bulunuyor.

DİJİTAL GÖÇEBELİĞE DEVAM

Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte yaşadığımız şehirle olan bağ da değişti. Bu sayede de interneti, elektriği ve bilgisayarımızı koyabileceğimiz bir masası olan herhangi bir yer ofis haline gelebiliyor. Bu kolaylık nedeniyle şehirden göç başladı ve çoğu kişi, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden Ege Bölgesi’ne taşındı. Ankete katılanların %86’sı “Dijital göçebelik devam edecek mi?” sorusuna ‘evet’ yanıtını verdi.