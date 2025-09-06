Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 6 EYLÜL 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 6 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'de meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 6 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Giriş: 06.09.2025 - 07:27 Güncelleme: 06.09.2025 - 07:28
        1

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 6 Eylül Cumartesi günü saat 07.25 itibarıyla 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
