'Ender Merter ile Reklamarkası Ekstra' yeni dönemle Bloomberg HT ekranlarında 0:00 / 0:00

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Reklam, kamera arkası, pazarlama, halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk projeleri, STK'lar, sponsorluklar kısaca iletişimin her yönüyle Reklamarkası 10 yılı ve 500 canlı yayını başarılarla geride bıraktı. Yaşadığımız süreç, online, e-ticaret ve dijital platformların zirve yapması Reklamarkası'na olan ilgi ve talebi de yükseltti. 2021 reklam yatırımlarında TV mecrasının ilk 6 ayda %54 büyümesi de ayrı bir motivasyon oldu.

İletişim şemsiyesinin içinde kalan ve bugüne kadar Reklamarkası'na bazen zaman, bazen de yoğun talepten dolayı katılamayan konuklar için artık her Cumartesi saat 15.00'te 'Reklamarkası Ekstra' yayınlanıyor. Program şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Bloomberg HT'ye her zamanki gibi gülen yüzümüzle bekliyoruz.

Ender Merter'in sunumuyla 'Reklamarkası Ekstra', Cumartesi 15.00'te Bloomberg HT'de!