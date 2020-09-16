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Son günlerde Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği Endonezya'da maske takmayı reddeden kişilere ilginç bir ceza verildi.

Yerel haber sitesi Tribun News'te yer alan habere Doğu Java eyaletinde maske takmayı reddeden 8 kişiye, Kovid-19 kurbanları için mezar kazma cezası verildi.

Cerme bölgesinin yöneticilerinde Suyonu cezayla ilgili olarak, "Şu anda sadece 3 mezar kazıcımız var. Bu nedenle bu insanların da mezar kazıcılarla birlikte çalışabileceğini düşündüm. Umarı bu durum ihlallere karşı caydırıcı bir etki yaratır" ifadelerini kullandı.

NİSAN AYINDAN BU YANA MASKE TAKMAK ZORUNLU

Verilen cezaya göre, her iki kişinin bir mezarı kullanıma hazır hale getireceği belirtildi.

Endonezya'da maske takmayan kişilerin cenaze törenlerine ve defin işlemlerine katılmasına izin verilmiyor. Defin işlemleri özel kıyafetler giyen yerel yetkililer tarafından yapılıyor.

Ülke şu anda Güneydoğu Asya'da en yüksek ölüm sayılarının görüldüğü ülke konumunda. Salgının başından bu yana 8 bin 900 kişinin hayatını kaybettiği Endonez'ya Nisan ayından bu yana maske takmak zorunlu.