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Endonezya: Java depremi 162 kişiyi öldürdü ve yüzlerce kişiyi yaraladı

Bölge valisi Ridwan Kamil, Endonezya'nın ana adası Java'da meydana gelen depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi

Endonezya: Java depremi 162 kişiyi öldürdü ve yüzlerce kişiyi yaraladı
Endonezya: Java depremi 162 kişiyi öldürdü ve yüzlerce kişiyi yaraladı
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HABERTURK.COM

US Geological Survey verilerine göre, 5.6 büyüklüğündeki deprem Batı Java'daki Cianjur kasabasını 10 km (6 mil) sığ derinlikte vurdu.

Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişi dışarıda tedavi edildi.

Kurtarma ekipleri, çöken binaların altında mahsur kaldığı düşünülen diğerlerini kurtarmak için gece geç saatlere kadar çalıştı.

Depremin vurduğu bölge yoğun nüfuslu ve heyelanlara yatkın, birçok alanda kötü inşa edilmiş evler moloza dönmüş durumda.

Kesin ölüm sayıları konusunda çelişkili raporlar var ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken kesin bir rakam elde etmek zor.

Endonezya Ulusal Afet Önleme Dairesi (BNPB) daha önce, mevcut en son verilere göre en az 62 kişinin öldüğünü söyledi.

Yerel basına konuşan Kamil, felaket nedeniyle 13 binden fazla insanın yerinden edildiğini söyledi. Batı Java valisi daha önce 700'den fazla kişinin yaralandığını ve BNPB'nin 2.200'den fazla evin hasar gördüğünü söyledi.

Kamil, olay yerinde hala mahsur kalan "çok sayıda insan" olduğu için yaralanma ve ölüm sayısının artabileceğini söyledi.

Cianjur kasabasının idare başkanı Herman Suherman, yaralanmaların çoğunun binalarda enkaz altında kalan insanların neden olduğu kemik kırıkları olduğunu söyledi.

AFP haber ajansının aktardığına göre, günün erken saatlerinde "Ambulanslar köylerden hastaneye gelmeye devam ediyor" dedi. "Köylerde tahliye edilmemiş birçok aile var."

West Java valisi, depremin ardından hastanenin birkaç saat elektriksiz kalmasından sonra yaralıların çoğunun dışarıda bir hastane otoparkında tedavi edildiğini söyledi.

Sarsıntı, yüksek binalardaki insanların tahliye edildiği yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki başkent Cakarta'da da hissedildi.

Ajans, Pazartesi günü Batı Endonezya saatiyle (WIT) 13:21'de başlayan sarsıntı sırasında ofis çalışanlarının belediye ve iş bölgesindeki binalardan dışarı koştuğunu söyledi.

AFP'ye konuşan avukat Mayadita Waluyo, "Altımdaki zemin sallanırken çalışıyordum. Titremeyi net bir şekilde hissedebiliyordum. Ne olduğunu anlamak için hiçbir şey yapmaya çalışmadım, ancak daha da güçlendi ve bir süre sürdü" dedi.

Ahmad Ridwan adlı bir ofis çalışanı Reuters haber ajansına şunları söyledi: "Cakarta'daki bu [depremlere] alıştık, ancak insanlar şu anda çok gergindi, bu yüzden biz de paniğe kapıldık."

Pasifik'teki tektonik aktivitenin "ateş çemberi" alanında oturan Endonezya'da depremler yaygındır. Ülke, 2018 Sulawesi depreminde 2.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremler ve tsunamilerle dolu bir geçmişe sahip .

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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