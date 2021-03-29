Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi

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AA

Ani News’in haberine göre, Balongan Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada şimdilik herhangi bir can kaybı kaydedilmediği bildirilirken, patlamanın onlarca kilometre öteden bile hissedildiği belirtildi.

Patlamanın ardından petrol rafinerisinin çevresindeki bölgelerde yaşayanların tahliye edildiği aktarıldı.

New Zealand Herald’ın haberine göre, görgü tanıkları patlamanın yerel saatle 00.30 civarında gerçekleştiğini, patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ve birçoğunun da camlarının kırıldığını ifade etti.

ASB News'in Twitter hesabındaki paylaşımında ise patlamanın petrol rafinelerinde şimdiye kadar yaşanan en büyük patlamalardan olduğu kaydedildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, çevrede yaşayanlar tarafından çekilen görüntülerde alevlerle birlikte yükselen büyük duman bulutlarının gökyüzünü kapladığı görülüyor.