        Haberler Sağlık "Enerji içecekleri lösemi tedavisini zorlaştırıyor" | Sağlık Haberleri

        "Enerji içecekleri lösemi tedavisini zorlaştırıyor"

        Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ganiye Begül Yağcı, enerji içeceklerinde bulunan taurin maddesinin insan vücudunu lösemi tedavisinde kullanılan ilaçlara dirençli hale getirdiğini ve tedaviyi zorlaştırdığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 17:30 Güncelleme: 14.08.2025 - 17:30
        "Enerji içecekleri lösemi tedavisini zorlaştırıyor"
        Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yapılan yeni bir araştırma, enerji içeceklerinde yaygın olarak bulunan taurin adlı maddenin kan kanserini (lösemi) daha da agresif hale getirebileceğini ortaya koydu.

        İçeceklerde bulunan bu amino asitin, lösemi hücrelerini besleyerek hastalığın ilerlemesini hızlandırabileceği belirtildi. Günlük hayatta bazı kişilerin sıkça tükettiği ve masum gibi görünen enerji içeceklerinin ayrıca gençlerdeki ani ölümleri de tetiklediği uzmanlar tarafından belirtildi.

        "FAZLA MİKTARDA TAURİN CİDDİ SORUNLARA YOL AÇAR"

        Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ganiye Begül Yağcı, enerji içeceklerinin lösemi tedavisini zorlaştırdığına, insanlarda metabolik sorunlar ve obeziteyi tetiklediğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Günlük tüketimde sıkça bulunan meşrubat ve enerji içecekleri sağlık açısından pek çok sorunlara yol açmakta. Özellikle obezite ve metabolik sendromlar bu sorunların başında yer almaktadır. Bunun yanı sıra enerji içeceklerinin içerisinde bol miktarda bulunan taurin maddesinin de lösemi tedavisinde kullanılan ilaçlara insan vücudunu dirençli hale getireceği ve zor tedavi edilebilir hale gelmesine neden olabileceğiyle ilgili yeni bir yayın yer almakta. Taurin maddesi normalde bir amino asittir ve hücresel pek çok yolakta önemli rollere sahiptir. Ancak fazla miktarda taurin alımı ciddi sorunlara yol açar."

        "ENERJİ İÇECEKLERİ OBEZİTEYİ TETİKLİYOR"

        18 yaşından küçük kişilerin enerji içeceklerini asla tüketmemesi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Yağcı, "Enerji içeceklerinin çocuklar için beslenmenin bir parçası olmaması, tüketilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Enerji içecekleri, içerdiği fruktoz şurubu nedeniyle karaciğerde yağlanma, obezite ve metabolik sendrom gibi sorunlara yol açıyor" diye konuştu.

        Son dönemlerde özellikle ani genç ölümlerinin de enerji içeceklerindeki maddelerden kaynaklandığına dikkat çeken Yağcı, "Enerji içeceklerinin tüketimiyle ilgili ani ölümlerde gündemde. Özellikle genç ani ölümlerinin enerji içeceklerinin içerisinde bulunan bazı maddelerin sorumlu olabileceği düşünülüyor. Bu içecekler, çok yüksek miktarda kafein içeriyor. Özellikle dikkat arttırma, sınav başarılarını arttırma gibi kullanım alanları var. Bir çeşit istismar da gerçekleşiyor. Bu içecekler tüketilirken bu sağlık sorunları akılda bulundurulmalı. Mümkünse tüketilmemeli" şeklinde konuştu.

        Öte yandan, Prof. Dr. Yağcı, enerji içecekleri yerine ayran ve meyve tüketiminin daha uygun olduğunu, su tüketiminin de aksatılmaması gerektiğini söyledi.

