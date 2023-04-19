Enerjisa Enerji’den girişimlere 4.2 milyon TL destek

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İTÜ Çekirdek iş birliği ve kendi bünyesinde yürüttüğü İVME Girişim Hızlandırma Programı kapsamında 51 girişim projesini destekleyen Enerjisa Enerji, 30’u İVME, 21’i İTÜ Çekirdek için olmak üzere toplamda 4.2 milyon TL’lik maddi destekte bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'nin destekleyicisi olduğu bu girişimlerden biri olan 'Kozalak', Yangın Erken Tespit Sistemi'ni Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının erken tespiti için ilk kez kullanılmaya başlandı.

Sistem sayesinde orman yangınlarında erken tespit ve uyarı, hava kalitesinin ölçülerek zehirli, yanıcı ve patlayıcı gaz tespiti yapılabilecek.

GİRİŞİMLERE 'İVME' KATIYOR

Enerjisa Enerji’nin sektöre yönelik çözümler geliştiren girişimlere destek sağlayan İVME programı sayesinde ürün prototipi oluşturulmuş girişimlerin, ticarileşme ve ölçeklenmesi desteklenerek girişimci ekosisteminin gelişmesine katkı sağlanıyor.

Proje kapsamında, ürün test edilme sürecinde girişimcilere finansal destek sunuluyor.

Uygun bulunan projeler Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş’ın ulusal yatırım ekosistemine dahil edilebiliyor ve Eurogia, Free Electrons ve InnoEnergy gibi uluslararası enerji sektörü bağlantılarından faydalanabiliyor.