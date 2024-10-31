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        Haberler Bilgi Yaşam Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon beklenti tahmini nasıl, yüzde kaç olacak?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon beklenti tahmini nasıl, yüzde kaç olacak?

        Enflasyon rakamları her ayın başında duyuruluyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı öncesi beklentilere bakılıyor. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ekim 2024 enflasyon beklenti tahmini nasıl, yüzde kaç olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:44
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        Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala ekim ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile netlik kazandı. İşte ekim ayı enflasyon oranı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

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        2024 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor.

        3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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