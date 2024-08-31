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        Haberler Bilgi Yaşam Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç?

        Ağustos ayı enflasyon oranı milyonların gündeminde yer alıyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Merkez Bankası, enflasyon beklentisi tahminini açıkladı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ağustos enflasyon beklentisi anketi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:41
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        Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TC Merkez Bankası Ağustos ayı enflasyon beklenti anketini paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. İşte, Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi anketi ile "2024 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair güncel bilgiler...

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        TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

        AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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        Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşmişti.

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