Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında 2'nci doz aşı uygulanmasına başlandı

AA

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele ikinci doz aşı yapılıyor.

Aşılama programı kapsamında Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ikinci doz aşılarını oldu.

Uzun süredir Kovid-19'a karşı ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından aşılama odasında gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak kuruluşlara ulaştırılan aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor.

- "Gezilere ihtiyacımız var"

İkinci doz aşısını olan huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Doğru Er Kubilay, kovid-19 salgını döneminde yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda hijyen ve mesafe kurallarına uyduklarını belirtti.

Kubilay, 9 aydır huzurevinde olduklarını belirterek, "Gezilere ihtiyacımız var. Refakatçilerle bizi bazı yerlere götürsünler artık, yetkililerden bunu istiyoruz." dedi.

Aşı sonrası kendini çok iyi hissettiğini belirten Kubilay, "Diğer vatandaşlarıma diyorum ki, hiç korkmadan devlete güvensinler, yapılan hizmetten memnun kalsınlar. Hiç bir sorun yok." ifadesini kullandı.

Türk klasiklerinden "Zühtü" türküsünün söz yazarı Burhan Gökalp'in eşi 80 yaşındaki Zehra Gökalp ise huzurevinde kendilerine çok iyi bakıldığını ve hiçbir sorunlarının olmadığını söyledi.

Gökalp, herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, çocuklarını ve gezmeyi özlediğini söyledi.

- "Yaşlılar Haftasında, yaşlılarımızın sevdikleriyle buluşmasını umuyoruz"

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğünü ve ülkede vaka görülmeden tedbirlerin alınmaya başlandığını hatırlattı.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından tedbirlerin artırılarak devam ettiğini belirten Koç, bu süreçte engelli ve yaşlı hizmetleri personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Sevdikleriyle buluşamamasına rağmen huzurevlerinde kalan yaşlıların da süreci büyük bir özveriyle sürdürdüğünü vurgulayan Koç, aşılamada yaşlılara ve engellilere öncelik verildiğini ve ilk doz aşılarının yapıldığını anımsattı.

Engelli ve yaşlı hizmetlerinde görevli tüm personelin de aşılandığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Aşılanmadan sonra bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Birinci aşılamayla ilgili süreçlerimiz tamamlandı. 87 bin engellimiz, yaşlımız ve hizmet veren personelimiz aşılandı. Bugün ise ikinci doz aşımız yapılıyor. Bütün huzurevlerinde kalan yaşlılarımız, engelli bakım merkezlerinde kalan engellilerimiz ile onlara hizmet veren personelimizin tümü aşılanacak. İnşallah ikinci aşımızdan sonra 15-20 günlük bağışıklanmayla ilgili antikor oluşması noktasında bir süreç geçecek. Ondan sonra 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında umuyoruz ki Bilim Kurulu üyelerimizle istişareler sonucunda, yaşlılarımız bu yıl sevdikleriyle buluşur. Yaşlılarımızın sevdikleriyle buluşabileceğinin müjdesini Bilim Kurulu ile vermeyi arzu ediyoruz. Yaşlılarımızın sağlıklı, sıhhatli günlere erişmesinin yakın olduğunu ifade etmek istiyorum."