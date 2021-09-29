Engellinin katil zanlısı 17 ay sonra yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Urla ilçesinde, zihinsel engelli Özgür Bağış'ı (41) öldürdüğü ileri sürülen Ferdi Özgür (37) 17 ay sonra yakalandı.

Olay, 29 Nisan 2020 tarihinde Sıra Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Özgür Bağış'tan 3 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde Bağış'ı kanlar içerisinde yerde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunda 2 bıçak yarası bulunan Bağış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan 13 gün önce Bağış'ın ev arkadaşı Sergin Coşgun'un (51) da aynı evde ölü bulunduğu belirtildi.

CİNAYETİ ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Ekipler daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelileri tekrar gözaltına aldı. Geçen yıl şüpheli olarak gözaltına alınan işsiz Ferdi Özgür, çelişkili ifade verince çapraz sorguya alındı.

REDDETTİ, GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay anında nerede olduğunu ispatlayamayan Ferdi Özgür, öldürülen Bağış ile daha önce hiç görüşmediğini ileri sürdü. Ancak, polis, teknik çalışması sonucu Ferdi Özgür'ün daha önce Bağış ile görüştüğünü ortaya çıkardı. Polisteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Ferdi Özgür, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Bağış'ın ölümünden 13 gün önce aynı evde ölü bulunan Sergin Coşgun'un ölümünde ise şüpheli bir durumun bulunmadığı bildirildi.