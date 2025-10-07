"Engelsiz Melikgazi" minibüsü hizmete sunuldu

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak "Engelsiz Melikgazi" minibüsünü hizmete sundu.

Yeni alınan minibüsü inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede yaşayan engelli bireylerin erişilebilir yaşam becerilerini güçlendirmeye katkı sunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir hizmeti daha Melikgazili hemşerilerimize kazandırıyoruz. Bedensel engelli kardeşlerimiz özellikle evden kamu hastanelerine ulaşırken zorluk yaşıyordu. Bize yapılan başvurularda biz elimizden geldiğince destek verdik ama bu işi daha profesyonel bir şekilde yapmak üzere 'Engelsiz Melikgazi' minibüsü aldık. Hizmete başlıyor.

Bir nevi belediye taksisi gibi çalışacağız. İhtiyaç sahibi ve ikameti Melikgazi'de bulunan bedensel engelli veya engelli arabası ile hastanelere ulaşmaya çalışan vatandaşlarımız belediyemize başvuru yapabilirler. Engelli vatandaşlarımız taşınırken yanında mutlaka refakatçisi olmalıdır. İletişim merkezimizi en az iki gün önce arayarak randevu alabilirsiniz.

Bu hizmetten yararlanmak için mutlaka rezervasyon yapılması gerekiyor. Minibüsün içinde tekerlekli ve akülü araçların rahat binebilmesi için özel rampa mevcut. Engelli vatandaşlarımızı, hastanede işleri bittikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Bu hizmet hastaneye gitmek isteyen engelli vatandaşlarımızı oldukça rahatlatacak. Engelsiz Melikgazi aracımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim."