Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Contemporary İstanbul 2018'i gezmeye gittiğini söyleyen Düzyatan, sanata olan ilgisinin hatırlatılması üzerine koleksiyoner olmadığını açıklayıp "Bir şeyler alıyorum ama kendimi koleksiyoner olarak nitelendirmiyorum bir depom yok, daha çok duvarlarımda sergiliyorum. Ben yatırım olarak değerlendirmiyorum ama dünyada bir yatırım ama ben daha çok izlemekten zevk aldığım eserleri evimde barındırmayı seviyorum ama bu bir maalesef hastalık gibi, her beğendiğiniz eserin sizde olmasını istiyorsunuz gücümüz yettiği kadar" ifadesini kullandı.

"SERGİ AÇABİLİRİM"

Fotoğraf çekmeye devam ettiğini ve şu ana kadar yaklaşık on ya da on beş bin fotoğrafının olduğunu ifade eden oyuncu ayrıca önümüzdeki günlerde daha önce fotoğraf çektiği Afrika'daki su kuyularını açmaya gideceğini belirtip şöyle devam etti:



"Benim şu anda yaklaşık on beş bin çektiğim fotoğrafım var o işi hobi olarak yapıyorum ve birilerine katkı yapmasını istiyorum. Daha önce Afrika'da su için proje gerçekleştirmiştik o projenin açılması için önümüzdeki günlerde oraya gideceğim kuyularımız orada açılıyor. Yine sosyal sorumluluk için sergi açabilirim"

"GEREKEN KEMERİ SIKACAĞIZ"

Ünlü oyuncu, son dönemde yapımcıların, oyuncuların bölüm ücretlerinde indirime gitmesini isteyeceği şeklindeki bir soruya ise "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum, sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı yaşanıyorsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" cevabını verdi.

Geçen aylarda ikinci kez baba olan oyuncu, 2.5 yaşındaki oğlu Aras'ın kardeşi Alara'yı kıskanıp kıskanmadığı sorusu üzerine "Biz orada bir bilimsel ilerliyoruz pedagoglarla hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

