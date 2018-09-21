Engin Altan Düzyatan
Şipşak
Haberler > Şipşak > Engin Altan Düzyatan: Gereken kemeri sıkacağız - Magazin haberleri

Engin Altan Düzyatan: Gereken kemeri sıkacağız

Engin Altan Düzyatan, bu sezon yapımcıların dizi oyuncularının ücretinde indirime gidebileceği söylentileri üzerine gerektiğinde oyuncuların da fedakarlık yapması gerektiğini savundu. Nişantaşı'ndaki bir mekanda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum. Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı varsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" diye konuştu

21.09.2018 - 10:39 | Güncelleme:

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Contemporary İstanbul 2018'i gezmeye gittiğini söyleyen Düzyatan, sanata olan ilgisinin hatırlatılması üzerine koleksiyoner olmadığını açıklayıp "Bir şeyler alıyorum ama kendimi koleksiyoner olarak nitelendirmiyorum bir depom yok, daha çok duvarlarımda sergiliyorum. Ben yatırım olarak değerlendirmiyorum ama dünyada bir yatırım ama ben daha çok izlemekten zevk aldığım eserleri evimde barındırmayı seviyorum ama bu bir maalesef hastalık gibi, her beğendiğiniz eserin sizde olmasını istiyorsunuz gücümüz yettiği kadar" ifadesini kullandı.

"SERGİ AÇABİLİRİM"

Fotoğraf çekmeye devam ettiğini ve şu ana kadar yaklaşık on ya da on beş bin fotoğrafının olduğunu ifade eden oyuncu ayrıca önümüzdeki günlerde daha önce fotoğraf çektiği Afrika'daki su kuyularını açmaya gideceğini belirtip şöyle devam etti:

"Benim şu anda yaklaşık on beş bin çektiğim fotoğrafım var o işi hobi olarak yapıyorum ve birilerine katkı yapmasını istiyorum. Daha önce Afrika'da su için proje gerçekleştirmiştik o projenin açılması için önümüzdeki günlerde oraya gideceğim kuyularımız orada açılıyor. Yine sosyal sorumluluk için sergi açabilirim"

"GEREKEN KEMERİ SIKACAĞIZ"

Ünlü oyuncu, son dönemde yapımcıların, oyuncuların bölüm ücretlerinde indirime gitmesini isteyeceği şeklindeki bir soruya ise "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum, sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı yaşanıyorsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" cevabını verdi.

Geçen aylarda ikinci kez baba olan oyuncu, 2.5 yaşındaki oğlu Aras'ın kardeşi Alara'yı kıskanıp kıskanmadığı sorusu üzerine "Biz orada bir bilimsel ilerliyoruz pedagoglarla hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.