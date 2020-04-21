HABERTURK.COM

Enis Arıkan, koronavirüs salgını sona erdikten sonra kazanan katılımcıyla yemek yiyeceğini duyurdu.

Arıkan, önceki gün yaptığı yarışmada hayranlarına, "Arkadaşlar, 'Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendimi harcadım' Tweet'ini kim atmıştır?" diye sordu.

"YAŞI HİÇBİR ŞEYE TUTMUYOR"

Yarışmacılar cevabı bilemeyince, oyuncu da "Bu kişi ünlü bir pop şarkıcımız. Yaşı küçük. Çok taze bir starımız. Bol bol tweet'ler atıyor ve ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur gibi bir şey..." sözleri takipçilerini güldürdü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!