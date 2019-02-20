Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Enis Arıkan, kürklü bir fotoğrafının üzerine yapılmış yorumları hesabından paylaştı. Arıkan, kürkünün gerçek olduğunun düşünülmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





"KENDİMİ KESERİM, KÜRK GİYMEM!"

Arıkan, "Fotoğrafımı alıp kürkçülere atmışsınız; 'Bu çocuk gerçek kürk giydi mi, giymedi mi?' diye. Benim gerçek kürk giyme ihtimalim olabilir mi? Kendimi keserim, kürk giymem! Valla senin etini büzerim, beni germeyin. Biz hayvanları koruyalım diye yırtınıyoruz burada, ne kürkü!" ifadelerini kullandı.