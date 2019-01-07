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"EZGİ'Yİ BEN EVLENDİRECEĞİM" DEMİŞTİ...

Enis Arıkan, geçtiğimiz yıllarda HT Magazin'e verdiği röportajda Ezgi Mola ile ilgili, "Umarım benim de seveceğim biriyle evlenir, aksi takdirde kabullenemeyebilirim. Sanırım herkes kendi kız kardeşiyle ilgili kapılıyordur böyle düşüncelere. Ezgi’yi ben evlendireceğim" demişti.