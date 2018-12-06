AK Parti Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu oldu. 20 Nisan 1964 Kars’da doğan Ensar Erdoğdu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ak Parti Kars İl Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Erdoğdu, 2015 genel seçimlerinde Ak Parti 3. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur. İşte Ensar Erdoğdu'nun hayatı...

ENSAR ERDOĞDU KİMDİR?

20 Nisan 1964 yılında Kars'ta doğdu.

İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1986 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1991 yılında mezun oldu.

Ankara adliyesinde avukatlık stajını 1993 yılında tamamlayarak, aynı yıl Kars'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

2010-2014 yılları arasında 4,5 yıl süreyle Kars il başkanlığı yaptı.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.

Halen ticaretle uğraşmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Erdoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

7 Haziran 2015'te Milletvekili aday adayı olmuştur.

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