Epözdemir hakkında tutuklama talebi

Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk gibi suçlardan gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir 3 günlük gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir, ‘Rüşvet’ dosyası kapsamında savcıya yaklaşık 3 saat ifade verdi. Epözdemir ifadesinin ardından ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca, Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin ihraç edilen savcısı Cengiz Çallı’nın katibi K.Y. de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

“SORUŞTURMAYI HSK YÜRÜTMELİ”

Epözdemir ifadesinde, soruşturmanın 2802 sayılı kanunun 86. Maddesi uyarınca HSK müfettişleri tarafından yürütülmesi gerektiğini söyleyerek, dosyanın HSK’ya gönderilmesi gerektiğini ve özel hayata ilişkin dosya kapsamına giren evrakların da imha edilmesi gerektiğini belirtti. İddiaları kabul etmediğini söyleyen Epözdemir, “Atalay Demirbaş isimli şahsın rüşvet olduğunu iddia ettiği paranın Cengiz Çallı tarafından Bakırköy’de bulunan evinden alındığına dair iddia karşısında soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma işlemleri kapsamında elde edilen delillerin tamamı "Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir" ilkesi gereği hukuka aykırıdır. Delil olarak kullanılamaz.” dedi.

“VEKALETİ BENDE” Eski savcı Cengiz Çallı ile 2007 yılında Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde savcı olarak görev yaptığı sırada tanıştığını söyleyen Epözdemir, “Ayrıca Cengiz'in 2020 yılından itibaren vekaleti bendedir. Bu vekaletlerin bir örneğini dosyaya sunuyorum. Cengiz Çallı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Cengiz Çallı’nın soruşturmasını yürüttüğü hiçbir dosyaya vekalet sunmadım. Adliyeye gittiğimde uzun süredir olan tanışıklığımız sebebiyle kendisini ziyaret ederdim.” “TEHDİTLE PARA TALEP ETTİ” Atalay Demirbaş ile tam tarihini hatırlamadığı bir dönemde ortak bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını söyleyen Epözdemir, “2018 yılında Atalay Demirbaş bana dosyalarını takip etmem için vekalet verdi. Atalay'ın sahibi olduğu Demand isimli şirketinin idari yargıda bulunan dosyalarına baktım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu ögrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Ayrıca Atalay Demirbaş beni yabancı numaralar üzerinden yaklaşık 5 yıldır arayarak, benden ‘para vermediğim takdirde bir kumpas ile iftira atacağından’ bahisle para talep etmektedir. Bunlara ilişkin kayıtları bu dosyaya daha sonra sunacağım. Ayrıca bu dosyadaki beyanları sebebiyle kendisinden yalan tanıklık ve iftira suçlarından şikayette bulunacağım.” dedi.

"SAVCIYA BANKADA BORÇ VERDİM ŞAHİTLERİM VAR" Savcılık Epözdemir'e, "Cengiz Çallı'nın soruşturma savcısı olduğu ve dosyada tutuklu bulunan Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi karşılığında ilk etapta 75 bin dolar rüşvet aldığı" iddialarını sordu. Epözdemir bu soruya, "Atalay'ın beyanını kesinlikle kabul etmiyorum. Cengiz Çallı'ya şu an tarihini hatırlamadığım dönemlerde 1-2 kez borç para vermiştim. Hatırladığım kadarıyla birini Sultangazi Halkbank şubesinde vermiştim. Bunun dışında da benden bir kez 'ev alacağım' diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem sebebiyle islerim çok yoğunlaştı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı ile iletişimim eski sıklıkta olmamaya başladı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı'dan miktarını ve borç verdiğim tarihi şu an hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti." Epözdemir'e, rüşvet parası aldığı iddia edilen tarih olan 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı ile ortak BAZ verdiği de sorguda soruldu. Epözdemir üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını belirterek, "Ancak görüşmüşsem de kendisine vermiş olduğum borçtan dolayı görüşmüşümdür." dedi.