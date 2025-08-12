Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Rezan Epözdemir’den iddialara karşı açıklama | Son dakika haberleri

        Rezan Epözdemir’den iddialara karşı açıklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

        Giriş: 12.08.2025 - 00:55 Güncelleme: 12.08.2025 - 01:12
        Rezan Epözdemir'den iddialara karşı açıklama
        Avukat Rezan Epözdemir, gözaltına alınmasının ardından başlayan tartışma ve hakkında öne sürülen iddialara sosyal medya hesabında yayınladığı açıklama ile yanıt verdi. Epözdemir açıklamasında şunları kaydetti:

        "Ben 2010 yılında FETÖ’nün terörist başı olan liderinin 'Mezardakileri kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım' dediği referandumda 200 tane avukat arkadaşımla gazeteye ilan vererek 'hayır' dedim. FETÖ’nün en güçlü olduğu ve insanların geleceğini karartabildiği tarihlerde bunu söyleyebilmek yürek isterdi. Bu açıklamamız açık kaynaklarda mevcuttur. FETÖ’cülerin yaptığı usulsüz dinlemelerle mağdur olan isimlerin bu dosyalarda şikayetçi olarak vekilliğini yaptım. FETÖ’nün sahte delillerle yaptığı birçok kumpas davasında müvekkillerim oldu. Bizzat FETÖ’cüler tarafından 2013 yılında hakkımda tutanak tutularak soruşturma yapıldı. Bunları dosyaya sunacağım. Bir kısım insanların ekranlara çıkmaya imtina ettiği hain darbe girişiminin hemen akabinde canlı yayına çıkarak 15 Temmuz’un hain bir darbe girişimi olduğunu ve bunun FETÖ mensupları tarafından yapıldığını saatlerce canlı yayınlarda anlattım.

        Rezan Epözdemir gözaltına alındı
        Rezan Epözdemir gözaltına alındı

        "BENDEN FETÖ’CÜ ÇIKMAZ"

        Kumpas davalarının FETÖ lehine gizli tanığı olan tiplerin FETÖ liderinin sümüklü mendilini yaladığı zamanlarda biz örgüte karşı mücadele veriyorduk ve bu örgütün F tipi terör örgütü olduğunu söylüyorduk. Yani anlayacağınız sevgili dostlar bütün Türkiye biliyor ki benden FETÖ’cü çıkmaz. Bu vesileyle FETÖ Terör Örgütünün aparatı olan, hayatımda sadece 15 dakika o davet masasında gördüğüm şahsın, seçilmiş, meşruiyetini halktan alan ve halkın teveccühüne mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve iktidara karşı atmış olduğu hadsiz, ahlaksız ve alçakça paylaşımını lanetliyorum. Türkiye’de bu şahsın söylediği gibi 'Gülen’in Çocukları' yoktur, 15 Temmuz hain darbe girişimini hayata geçirmek isteyen FETÖ Terör Örgütünün üyeleri vardır.

        "HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN"

        Hakkında dolandırıcılıktan mahkumiyet hükmü bulunan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2022/33 E. sayılı dosyasında rüşvet, nüfuz ticareti gibi suçlardan dosyası olan bir şahsın ve adı geçenlerin Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin dosyasında yer alan müfettiş, soruşturma-kovuşturma aşamalarındaki beyanlarında taban tabana zıt olacak şekilde mantık hatalarının bulunduğu, çelişkilerin olduğu, yer ve tarihlerin dahi tutmadığı; kurgu-kumpas mahiyetindeki bir beyanla yürüyen rüşvet dosyası ise zaten ifade içeriği, kurgu tarihi ve mantık hataları nedeniyle açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Hakeza bu soruşturmanın mercisi 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun m.86 uyarınca Adalet/HSK Müfettişleridir. İnceleme ve soruşturma işlemlerini ancak hukuken onlar yapabilir. Bu konuda da Sayın Başsavcılığın maddi gerçeği ortaya çıkaracağına inancımız tamdır.

        "ADALETE GÜVENİYORUM"

        Bu ülkede 20 yıldır Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Nazlı Sinem Erköseoğlu gibi kadın cinayetleri; Mattia Ahmet Minguzzi gibi çocuklarımızın hunharca katledilmesine ilişkin dosyalarda ve Ezgi, Rönesans, Rende, Ilgın Apartmanı gibi deprem dosyalarında sosyal sorumluk projesi olarak mağdur aile vekilliği yapıyorum. Bütün Türkiye kamuoyu bu 20 yılda yürüttüğüm hak mücadelelerini biliyor. Bu vicdani sorumluluk nedeniyle bu basın açıklamasını yapıyorum. Adalete güveniyorum. Dua ve iyiniyetlerini ileten tüm herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum."

        Epözdemir, açıklamasını bu konuda yaptığı son paylaşım olduğunu, "Bundan sonra bu konuda ve başkaca konularda herhangi bir açıklama yapmayıp sessiz kalacağını" belirterek sonlandırdı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

