Jeffrey Epstein'in kendisini taciz ettiğini iddia eden kadın, 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel birlik yaşamaya zorlandığını söyledi. Genç kadın, İngiliz asilzadesini gerçeği itiraf etmesi için uyardı.

Jeffrey Epstein'in ölümünden sonra kurbanlar tarafından yapılan konuşmlardan birinde, Virginia Giuffre gazetecilere "Prens Andrew ne yaptığını biliyor" dedi.

York Dükü, hakkında yapılan suçlamaları inkar ediyor.

Ağustos ayının başlarında Jeffrey Epstein fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılanırken tutulduğu hücresinde kendisini öldürmüştü.

Donald Trump, eski devlet başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew gibi isimlerle bağlantısı olan 66 yaşındaki milyarder, 10 Ağustos günü hücresinde ölü bulundu.

Yaklaşık 15 davacının konuşma hakkı verildiği New York City mahkemesinde Epstein'in ölümüyle beraber sona gelindi.

Epstein tarafından istismara uğrayan kadınlar, Epstein'in kendi hayatını alarak adalete engel olduğunu söylüyorlar.

Davacı tarafların avukatları tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın hala devam ettiği ve herhangi bir kişinin Epstein'e yardım ve yataklık yaptığı kanıtlanırsa suçlamalar o kişi aleyhine çevrilebilir.

VİRGİNİA GİUFFRE, PRENS ANDREW HAKKINDA NE DEDİ?

Prens Andrew'ün inkar ettiği skandalın bir diğer tanığı 35 yaşındaki Virginia Giuffre, Prens Andrew ile üç farklı zamanda birlikte olmaya zorlandığını söyledi.

Epstein'i kendisini seks kölesi olarak tutmakla suçladı. Salı günü olan duruşmada, "Umutlarım karardı, hayallerim çalındı." dedi.

15 yaşındayken Donald Trump'In Florida'da olan Mar-a-Lago isimli golf kulübünde çalışırken İngiliz sosyetesi ve Epstein'in "Madam"ı Ghislaine Maxwell kendisi doğru yaklaşmış ve Epstein'e masaj yapmasını söylemiş.

Duruşmadaki konuşmalardan sonra Prens Andrew hakkında sorulan bir soruya karşılık "Prens Andrew ne yaptığını çok iyi biliyor, umarım yaptıklarını itiraf eder." dedi.

Prens Andrew, Epstein'in 2008 yılında tutuklanıp serbest bırakılmasından sonra Epstein ie görüşmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi.

DİĞER DAVACI TARAFLAR NE DEDİ?

14 yaşındayken Epstein tarafından istimara uğrayan Courtney Wild, çok üzgün ve kızgın olduğunu çünkü bu davada hiçbir zaman adaletin kazanmadığını söyledi.

Epstein'in özel uçağı "the Lolita Express"te, Epstein'in masözü olarak tutulan Wild, Epstein'i "adalet sistemimizi manüpile edebilen bir korkak" olarak tanımladı.

Epstein'in New York'taki villasında Epstein tarafından tecavüze uğrayan Jennifer Araoz, "bayıldığım ve yapmayı çok istediğim bir kariyeri bana karşı kullanarak hayallerimi mahvetti" diye kendisini savundu. "Şikayetçi olduğum taraf ile hiçbir şekilde artık yüzleşemeyecek olmak içimi kemiriyor. Bu adamın kendisini öldürmesine izin verdiler ve onunla beraber bizim adalet arayışımız da öldü." dedi.

Epstein hakkında daha bir sürü suçlama bulunuyor. Ölmeden iki gün önce 577 milyon dolarlık vasiyetini imzalamış ve vasiyetini ailesinin hayatta olan tek üyesi kardeşine bırakmıştı.

EPSTEİN NASIL ÖLMÜŞTÜ?

10 Ağustos sabahı Manhattan'da Metropolitan Correctional Center'daki hücresinde hakkında yapılan fuhuş ve cinsel istismar suçlamaları için duruşmayı beklemeyip kendisini öldürdü.

Birçok önemli ve zengin insanın adı davaya karıştığından ölümü hakkında bazı teoriler ortaya atıldı. Kimi kesim Epstein'in kendisini öldürdüğünü düşünürken, kimi kesim Epstein'in öldürüldüğünü iddia etti.

New Yorklu bir adli tıp doktoru tarafından yapılan inceleme ile Epstein'in kendisi asarak öldürdüğü belirtildi.

EPSTEİN HAKKINDA YAPILAN SUÇLAMALAR NEYDİ?

2002-2005 yılları arasında Florida ve Manhattan'daki villalarında, reşit olmayan genç kızlara cinsel birliktelik için para ödediği öğrenilmiş ve hakkında suçlamalar yapılmıştı.

Aynı zamanda davada kilit noktada bulunan bir sanığa yüklü miktarda para ödeyip tanığın ifade vermesine engel olmuştu.

Suçsuz olduğunu iddia eden Epstein, eğer suçlu bulunsaydı hakkında 45 yıl hapis cezsı isteniyordu.

6 Temmuz'da New Jersey'de özel jetinde tutuklanmıştı.

2008 yılında Epstein hakkında benzer suçlamalardan şikayetçi olunmuş ve düşük bir ceza alabilmek için hakkında yapılan suçlamaları kabul etmişti.