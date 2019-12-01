Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta istenmeyen bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların futbol A takım medya sorumlusu Eray Sözen'e bir taraftar yumruklu saldırıda bulundu. Sözen, bu olay nedeniyle karakola giderken basın toplantısına Fatih Terim'in yanında futbol A takım medya koordinatörü Hande Sümertaş ile katıldı. Terim, maçın ardından konuyla ilgili "Eray, kendisine saldıran biri yüzünden karakola gitmek zorunda kaldı. Bugün bu yüzden Hande yanımda çıkmak durumunda kaldı basın toplantısına" dedi.