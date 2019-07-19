Erbil’de Türkiye Başkonsolosluğu çalışanlarının bulunduğu restorana saldırı: En az bir Türk diplomat yaşamını yitirdi

Reuters, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az üç Türk diplomatın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Anadolu Ajansı ise Başkonsolosluk çalışanı bir kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.
Rudaw televizyonu çatışmada yaralananların da olduğunu belirtiyor.
Dışişleri Bakanlığı'na göre yurtdışı görevi sırasında öldürülen son Türk diplomat, 1994'te yaşamını yitiren Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu olmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR