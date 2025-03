Ercan Saatçi kimdir? Ercan Saatçi kaç yaşında, nereli?

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda yaptığı esnada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri almaya başladı.

Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaparken bir süre Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı. Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

1988 yılında lisedeki okul arkadaşı olan Yavuz Çetin ile yaptıkları "I Will Cry" adlı şarkı ile Hey dergisinin yarışmasını kazandı. 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. Yine aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu.Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu.